ΤΡΙ.22 Σεπ 2026 09:52
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ

Αδιανόητο! 6χρονη στην Κίνα έσπασε δύο παγκόσμια ρεκόρ στον Κύβο του Ρούμπικ μέσα σε 3 μέρες!

6χρονη
clock 08:33 | 22/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ένα απίστευτο παγκόσμιο ρεκόρ - και όχι μια αλλά δύο φορές - έσπασε μέσα σε τρεις ημέρες η μόλις 6 ετών Λίαν Γιουντζί από την Κίνα.



Η μικρή Κινέζα μέσα σε τρεις ημέρες κατέρριψε δύο φορές το παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών στην επίλυση του κύβου του Ρούμπικ 3x3x3 σε διοργανώσεις της World Cube Association.



Όπως αναφέρει το BBC η Λιαν Γιουντζί έγινε η μοναδική γυναίκα στον κόσμο που έχει πετύχει μέσο χρόνο κάτω από 4,5 δευτερόλεπτα.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη BBC News (@bbcnews)





Αρχικά κατέρριψε το ρεκόρ με μέσο όρο 4,52 δευτερολέπτων και στη συνέχεια το βελτίωσε στα 4,27 δευτερόλεπτα σε αγώνες που διεξήχθησαν στη Γουχάν και την Γκουανγκζού της Κίνας.





Η νεαρή διαγωνιζόμενη από την επαρχία Σιτσουάν έχει πετύχει περισσότερους από 1.300 αλγόριθμους επίλυσης του κύβου του Ρούμπικ, έπειτα από εντατική προπόνηση που περιλάμβανε δύο έως τρεις ώρες εξάσκησης καθημερινά τον τελευταίο χρόνο.



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κύβος Του Ρουμπικ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis