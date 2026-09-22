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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Τραγωδία με 62χρονο σε παραλία

πνιγμός
clock 07:30 | 22/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό σε παραλία του Ανισσαρά Χερσονήσου, όπου χθες το μεσημέρι ένας 62χρονος αλλοδαπός άνδρας έχασε τη ζωή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 3:30 το μεσημέρι και οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε πνιγμό. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως για τον άνδρα ήταν ήδη αργά.

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