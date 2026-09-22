Ηράκλειο: Τραγωδία με 62χρονο σε παραλία

Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό σε παραλία του Ανισσαρά Χερσονήσου, όπου χθες το μεσημέρι ένας 62χρονος αλλοδαπός άνδρας έχασε τη ζωή του.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 3:30 το μεσημέρι και οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε πνιγμό. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως για τον άνδρα ήταν ήδη αργά.
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