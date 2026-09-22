Ηράκλειο: Τραγωδία με 62χρονο σε παραλία

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό σε παραλία του Ανισσαρά Χερσονήσου, όπου χθες το μεσημέρι ένας 62χρονος αλλοδαπός άνδρας έχασε τη ζωή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 3:30 το μεσημέρι και οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε πνιγμό. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως για τον άνδρα ήταν ήδη αργά.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Μετανάστες φιλοξενούνται προσωρινά σε ... κιόσκια στην παραλιακή

Σητεία: Μάχη μέχρι το πρωί με τις φλόγες – Τι λέει στο ekriti ο δήμαρχος Γιώργος Ζερβάκης

Ηράκλειο: 35χρονη σε κατάσταση αμόκ προσπάθησε να αυτοκτονήσει δύο φορές

Ηράκλειο: Έφτασαν στα ίχνη του... εισπράκτορα για τις απάτες του ΔΕΔΔΗΕ