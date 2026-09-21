ΗΠΑ: CNN, MS NOW και Politico προσφεύγουν στην δικαιοσύνη - Ζητούν πρόσβαση ξανά στον Λευκό Οίκο

Τα τρία αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που αποκλείσθηκαν από τον Λευκό Οίκο, το CNN το MS NOW και το Politico προσφεύγουν στην αμερικανική δικαιοσύνη επικαλούμενα την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος με στόχο την αποκατάσταση της πρόσβασής τους.

Η επείγουσα αγωγή κατατίθεται ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστή της Περιφέρειας της Κολούμπια και ενδέχεται να οδηγήσει σε ακροαματική διαδικασία και την παρουσίαση νομικών επιχειρημάτων εκ μέρους της αμερικανικής κυβέρνησης και εντός της τρέχουσας εβδομάδας.

«Σήμερα το πρωί γνωστοποιήσαμε στην κυβέρνηση ότι καταθέτουμε σήμερα αγωγή για την προστασία των δικαιωμάτων μας που απορρέουν από την Πρώτη Τροπολογία και για την υπεράσπιση της αρχής ότι η κυβέρνηση δεν αποφασίζει τι ρεπορτάζ θα κάνει και τι θα δημοσιεύει ο Τύπος», αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωση τα τρία μέσα ενημέρωσης.

«Χωρίς ειδοποίηση ή διαδικασία, ο Λευκός Οίκος ανακάλεσε τα διαπιστευτήρια των δημοσιογράφων μας, διότι είναι αντίθετος με το ρεπορτάζ μας». «Αν αυτό αφεθεί χωρίς να αντικρουσθεί, απειλεί την ελευθερία του Τύπου και το δικαίωμα του κοινού στην ανεξάρτητη δημοσιογραφία ελεύθερη από κυβερνητικές παρεμβάσεις».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή την απαγόρευση, με άμεση ισχύ, της πρόσβασης των CNN, MS NOW και Politico στον Λευκό Οίκο κλιμακώνοντας την σύγκρουσή του με τα μέσα ενημέρωσης.

Από την επομένη, απαγορεύθηκε στους δημοσιογράφους των τριών μέσων να εισέλθουν στον Λευκό Οίκο, ένα μέτρο πρωτοφανές που αποτελεί προσβολή της ελευθεροτυπίας.

«Ο αμερικανικός λαός πρέπει να έχει την δυνατότητα να ελέγχει χάρη σε έναν ελεύθερο και ανεξάρτητο Τύπο όσους είναι εκλεγμένοι, είτε αυτό αρέσει στους κυβερνητικούς αξιωματούχους είτε όχι», ανακοίνωσε το Σάββατο η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου καταδικάζοντας την απόφαση ως παραβίαση της Πρώτης Τροπολογίας που εγγυάται την ελευθερία του Τύπου και ζητώντας από την αμερικανική κυβέρνηση «να αποκαταστήσει αμέσως την πρόσβαση» των δημοσιογράφων των τριών μέσων ενημέρωσης.

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