2026: Οι χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις στα μαθηματικά παγκοσμίως

Η διεθνής αξιολόγηση PISA εξετάζει τους μαθητές στα μαθηματικά, την ανάγνωση και τις φυσικές επιστήμες.

Ειδικά στον τομέα των μαθηματικών, η εξέταση ξεπερνά την απλή αποστήθιση τύπων και διαδικασιών, μετρώντας την ικανότητα των εφήβων να εφαρμόζουν τη μαθηματική γνώση και τη λογική σε προβλήματα της καθημερινής ζωής.







Η κυριαρχία της Ανατολικής Ασίας στα μαθηματικά



Στην έρευνα του 2025 έλαβαν μέρος περισσότεροι από 760.000 μαθητές από 91 χώρες και οικονομίες, αντιπροσωπεύοντας συνολικά περίπου 33 εκατομμύρια 15χρονους παγκοσμίως.







Σημειώνεται ότι τα στοιχεία της Κίνας αντιπροσωπεύουν τις περιοχές Πεκίνο, Σαγκάη, Τζιανγκσού και Τσετσιάνγκ, ενώ το Ουζμπεκιστάν εξαιρέθηκε καθώς δεν αναφέρθηκε συγκρίσιμη βαθμολογία.

Οι ασιατικές χώρες σαρώνουν τις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης. Η Κίνα προηγείται της Σινγκαπούρης κατά 49 βαθμούς, ενώ το Μακάο και η Ταϊβάν καταλαμβάνουν την τρίτη και τέταρτη θέση με βαθμολογίες 549 και 546 αντίστοιχα.







Η Ιαπωνία βρίσκεται στην πέμπτη θέση με 525 βαθμούς, ενώ η Νότια Κορέα και το Χονγκ Κονγκ ισοβαθμούν στους 522 βαθμούς. Η μόνη χώρα που καταφέρνει να σπάσει το ανατολικοασιατικό μονοπώλιο στην κορυφή είναι η Εσθονία, η οποία κατατάσσεται 8η παγκοσμίως με score 508, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών.

Πού βρίσκονται ΗΠΑ, Καναδάς και Ευρώπη



Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής καταλαμβάνουν την 27η θέση με βαθμολογία 463, αγγίζοντας ακριβώς τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ. Στον αντίποδα, ο Καναδάς κατατάσσεται 11ος συνολικά με μέσο όρο 485 βαθμούς -22 βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ- ξεπερνώντας μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες όπως τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία. Το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται στη 10η θέση με 488 βαθμούς, η Αυστραλία στην 17η με 478, ενώ η Νέα Ζηλανδία ισοβαθμεί στη 14η θέση με 480 βαθμούς.

Γενικευμένη πτώση και ο ρόλος της τεχνολογίας



Τα στοιχεία αποκαλύπτουν μια ανησυχητική τάση. Στις χώρες του ΟΟΣΑ οι μέσες επιδόσεις στα μαθηματικά υποχώρησαν κατά 22 βαθμούς μεταξύ 2015 και 2025, απώλεια που αντιστοιχεί σε περισσότερο από ένα σχολικό έτος μάθησης. Αντίστοιχη πτώση καταγράφηκε και σε συμμετέχουσες χώρες εκτός ΟΟΣΑ.

Παράλληλα, η έρευνα ανέδειξε τη σαφή συσχέτιση ανάμεσα στην αλόγιστη χρήση της τεχνολογίας και τις σχολικές επιδόσεις. Οι μαθητές που αφιερώνουν περισσότερες από τέσσερις ώρες την ημέρα σε ψηφιακές δραστηριότητες ψυχαγωγίας εκτός σχολείου εμφανίζουν χαμηλότερες βαθμολογίες.

Δείτε εδώ τον πίνακα.

Αντίθετα, η λελογισμένη και μέτρια χρήση της τεχνολογίας συνδέεται με καλύτερα μαθησιακά και ψυχοκοινωνικά αποτελέσματα, συγκρινόμενη τόσο με την υπερβολική χρήση όσο και με την πλήρη αποχή.

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