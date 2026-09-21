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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Δημόσια διαβούλευση για τις ζώνες προστασίας του νερού ύδρευσης

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clock 20:11 | 21/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, Διεύθυνση Υδάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Λεπτομερής Οριοθέτηση Ζωνών Προστασίας Σημείων Υδροληψίας για Απολήψεις Νερού Ύδρευσης» αναρτά σε δημόσια διαβούλευση το σύνολο των παραδοτέων της μελέτης. Σκοπός της δράσης είναι να καταρτιστεί άμεσα το σχέδιο οριοθέτησης των ζωνών για την προστασία των υδροληψιών και των υπόγειων υδάτων που χρησιμοποιούνται για ανθρώπινη κατανάλωση (ύδρευση), σύμφωνα με τα μέτρα που εξειδικεύονται στο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης.

Η μελέτη της οριοθέτησης Ζωνών Προστασίας υδροληψιών αφορά σε σημεία υδροληψίας υπόγειων υδάτων που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση Δήμων, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης σε ολόκληρη την Κρήτη.

Στο πλαίσιο της εν λόγω ειδικής μελέτης εξετάστηκαν συνολικά 1.048 σημεία υδροληψίας, τα οποία εκμεταλλεύονται καρστικούς, πορώδεις και ρωγμώδεις υδροφορείς. Κύριος στόχος είναι η προστασία των υδροληψιών και των Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων (ΥΥΣ), που εντάσσονται στο μητρώο υδάτων ανθρώπινης κατανάλωσης, από ενδεχόμενη ρύπανση προκαλούμενη από έργα και δραστηριότητες, μέσω του προσδιορισμού και της οριοθέτησης των αναγκαίων Ζωνών Προστασίας.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως και τις 23 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο της οποίας θα γίνει καταγραφή και αξιολόγηση των απόψεων φορέων και πολιτών. Το έργο των Ζωνών Προστασίας θα ολοκληρωθεί με την έκδοση Απόφασης της Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την οριοθέτηση των ζωνών προστασίας των σημείων υδροληψίας για απολήψεις νερού ύδρευσης στο σύνολο του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης.

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