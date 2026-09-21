Πύργος - ΑΕΛ 0-4: Διπλό με «υπογραφή» Καμπετσή-Η βαθμολογία

Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε η ΑΕΛ το εκτός έδρας παιχνίδι με τον ΠΑΣ Πύργου (σ.σ έγινε στο Παμπελοποννησιακό), για την 3η αγωνιστική της Superbet League 2, με τους Θεσσαλούς να επικρατούν εύκολα με 4-0.
Αυτή ήταν η 2η νίκη για την ΑΕΛ Novibet στο φετινό πρωτάθλημα, με τους Βυσσινί να είναι στην τρίτη θέση με 7 πόντους και να ισοβαθμούν με την Ελλάς Σύρου και τον Πανιώνιο, ενώ ο ΠΑΣ Πύργου από την άλλη έχει 1 βαθμό και είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.
Μεγάλος πρωταγωνιστής της σημερινής αναμέτρησης ήταν ο Αργύρης Καμπετσής, ο οποίος έβαλε δύο γκολ, ενώ επίσης σκόραραν οι Θανάσης Νταμπίζας και Σίλβα.
Η ΑΕΛ άνοιξε το σκορ στο 41’ με τον Καμπετσή και στο 70’ ο ίδιος παίκτης έκανε το 2-0 για τους Βυσσινί, μετά από ωραία πάσα του Σίλβα. Στο 82’ ο Γιαννίκογλου απέκρουσε το σουτ του Νοινοκυράκη, αλλά ο Νταμπίζας πήρε το ριμπάουντ και έκανε το 3-0 για την ΑΕΛ Novibet, με τον Σίλβα στο 90+3’ να διαμορφώνει το τελικό 4-0.
Πύργος: Γιαννίκογλου, Πρίφτη (79′ Ναλιτσής), Σαραμαντάς, Εραμούσπε, Ευαγγέλου, Λεμονής, Μούσια (57′ Σαρδέλης), Τσορνομάζ, Γρίβας (57′ Κόκκορης), Μαυρίας (73′ Φοφανά), Δούμτσιος (79′ Κάρδαρης)
ΑΕΛ: Βενετικίδης, Τσελεπίδης, Μπούσης, Σάκιτς (83′ Μαζουλουξής), Γαργάλας, Τσιγγάρας, Παπαγεωργίου (64′ Σίλβα), Νοικοκυράκης, Αλμπάνης (83′ Λέλεκας), Καμπετσής (76′ Νταμπίζας), Μακρής (76′ Αντράντα)
Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής:
Ζάκυνθος – Ελλάς Σύρου 1-4
Αναγέννηση Καρδίτσας – Πανιώνιος 0-0
Asteras Aktor Β’ – Απόλλων Καλαμαριάς 1-0
Athens Kallithea – Πανσερραϊκός 2-1
Ολυμπιακός Β’ – Μαρκό 2-3
Πύργος – ΑΕΛ 0-4
Πανθρακικός – Νίκη Βόλου 1-0
ΠΑΟΚ Β – Νέστος Χρυσούπολης 2-1
Βαθμολογία
1.Μαρκό 9 (7-3)
2.Ελλάς Σύρου 7 (9-3)
-.ΑΕΛ Novibet 7 (6-1)
-.Πανθρακικός 7 (3-0)
-.Πανιώνιος 7 (3-1)
6.Καλλιθέα 6 (5-4)
7.ΠΑΟΚ Β 4 (3-4)
-.Ολυμπιακός Β 4 (5-6)
-.Νέστος Χρυσούπολης 4 (3-3)
10.Πανσερραϊκός 3 (2-3)
-.Αστέρας Τρίπολης Β 3 (1-3)
12.Αναγέννηση Καρδίτσας 2 (1-4)
13.Απόλλων Καλαμαριάς 1 (2-4)
-.Ζάκυνθος 1 (2-6)
-.Πύργος 1 (0-5)
16.Νίκη Βόλου 0 (2-5)
4η αγωνιστική
Νίκη Βόλου – Νέστος Χρυσούπολης
Απόλλων Καλαμαριάς – Αναγέννηση Καρδίτσας
Πανιώνιος – Ζάκυνθος
Ελλάς Σύρου – Πανηλειακός
Καλλιθέα – Αστέρας Τρίπολης Β
Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός Β
Μαρκό – Πανθρακικός
ΑΕΛ – ΠΑΟΚ Β