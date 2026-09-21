Nations League:Το νέο καλεντάρι της FIFA, οι μετακινήσεις και οι τρεις...διακοπές που έγιναν δύο

Τα εθνικά πρωταθλήματα πρέπει να διακόψουν τη δράση για σχεδόν τρεις εβδομάδες, σε σύγκριση με τις δύο εβδομάδες που ίσχυαν τα προηγούμενα χρόνια, προκειμένου να δώσουν αγώνες για το Nations League. Αυτή η αλλαγή προκύπτει από το νέο διεθνές ημερολόγιο που υιοθέτησε η FIFA. Η διοργανώτρια αρχή έλαβε αυτή την απόφαση προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις μετακινήσεις μεταξύ συλλόγων και εθνικών ομάδων.

Παλαιότερα, είχαν προγραμματιστεί τρεις διακοπές για τις εθνικές ομάδες το φθινόπωρο: μία στα τέλη Σεπτεμβρίου, μία στα τέλη Οκτωβρίου και μία τελευταία τον Νοέμβριο. Πλέον, υπάρχουν μόνο δύο, καθώς η διακοπή του Οκτωβρίου καταργήθηκε.







Η δεύτερη διακοπή της χρονιάς θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Νοεμβρίου. Κατά συνέπεια, όπως και οι άλλες εθνικές ομάδες, έτσι και της Ελλάδας θα δώσει τέσσερις αγώνες για το Nations League αντί για δύο κατά τη διάρκεια αυτής της διακοπής.

Τα παιχνίδια της εθνικής μας: Πέμπτη 24/09/2026: Σερβία - Ελλάδα (21:45), Κυριακή 27/09/2026: Γερμανία - Ελλάδα (21:45), Πέμπτη 01/10/2026: Ελλάδα - Ολλανδία (21:45), Κυριακή 04/10/2026:Ελλάδα - Γερμανία (21:45).