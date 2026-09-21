ΔΕΥ.21 Σεπ 2026 19:55
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Nations League:Το νέο καλεντάρι της FIFA, οι μετακινήσεις και οι τρεις...διακοπές που έγιναν δύο

ΝΑΤ
clock 18:55 | 21/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Τα εθνικά πρωταθλήματα πρέπει να διακόψουν τη δράση για σχεδόν τρεις εβδομάδες, σε σύγκριση με τις δύο εβδομάδες που ίσχυαν τα προηγούμενα χρόνια, προκειμένου να δώσουν αγώνες για το Nations League. Αυτή η αλλαγή προκύπτει από το νέο διεθνές ημερολόγιο που υιοθέτησε η FIFA. Η διοργανώτρια αρχή έλαβε αυτή την απόφαση προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις μετακινήσεις μεταξύ συλλόγων και εθνικών ομάδων.

 Παλαιότερα, είχαν προγραμματιστεί τρεις διακοπές για τις εθνικές ομάδες το φθινόπωρο: μία στα τέλη Σεπτεμβρίου, μία στα τέλη Οκτωβρίου και μία τελευταία τον Νοέμβριο. Πλέον, υπάρχουν μόνο δύο, καθώς η διακοπή του Οκτωβρίου καταργήθηκε. 

 

 Η δεύτερη διακοπή της χρονιάς θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Νοεμβρίου. Κατά συνέπεια, όπως και οι άλλες εθνικές ομάδες, έτσι και της Ελλάδας θα δώσει τέσσερις αγώνες για το Nations League αντί για δύο κατά τη διάρκεια αυτής της διακοπής.

 Τα παιχνίδια της εθνικής μας: Πέμπτη 24/09/2026: Σερβία - Ελλάδα (21:45), Κυριακή 27/09/2026: Γερμανία - Ελλάδα (21:45),  Πέμπτη 01/10/2026: Ελλάδα - Ολλανδία (21:45),  Κυριακή 04/10/2026:Ελλάδα - Γερμανία (21:45).

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Εθνικη Ελλάδας
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis