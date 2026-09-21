Κεγκέρογλου: Έντονη διαμαρτυρία για τον αποκλεισμό 14 Κοινοτήτων του δήμου Μινώα από το LEADER

Την έντονη διαμαρτυρία του για τον αποχαρακτηρισμό 14 Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας από την κατηγορία των περιοχών που «αντιμετωπίζουν φυσικούς περιορισμούς ή ειδικά μειονεκτήματα», εκφράζει με επιστολή του προς τον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου.

Όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος, ο συγκεκριμένος αποχαρακτηρισμός έχει ως αποτέλεσμα οι συγκεκριμένες Κοινότητες να εξαιρούνται από σειρά ενισχύσεων για κατοίκους και φορείς, ενώ στην επικείμενη διαδικασία ένταξης στα Leader, τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν θα έχουν μειωμένη μοριοδότηση. Πρόκειται για τις Δημοτικές Κοινότητες Αρκαλοχωρίου, Γαρίπας, Ινίου, Κασσάνων, Λευκοχωρίου, Νιπιδιτού, Παρτίρων, Σκινιά, Θραψανού, Βόνης, Ζωφόρων, Ευαγγελισμού, Λιλιανού και Πολυθέας, οι οποίες δεν θα έχουν την προβλεπόμενη, έως τώρα μοριοδότηση λόγω του ότι αντιμετωπίζουν φυσικούς περιορισμούς ή ειδικά μειονεκτήματα.

Ειδικότερα, ο Δήμαρχος επισημαίνει ότι αυτό συνέβη ενώ:



1. Ολόκληρος ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας τελεί σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης από 27-09-2021, μετά τον καταστροφικό σεισμό και είναι απαράδεκτο να εισηγείται Ελληνική υπηρεσία και Υπουργείο στην Ε.Ε. τον χαρακτηρισμό ότι 14 Δημοτικές Κοινότητες του δεν αντιμετωπίζουν πλέον φυσικούς περιορισμούς ή μειονεκτήματα τα οποία προϋπήρχαν του σεισμού!!!





2. Το 2021 έγινε η απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ και η μείωση του πληθυσμού στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας ήταν πολύ μεγάλη αλλά και σε όλες τις Κοινότητες που αποχαρακτηρίζονται (εκτός από μία), έχουμε σημαντική μείωση, με ποσοστά που φτάνουν το 40%.





3. Με βάση την μελέτη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας είναι από τους 42 δήμους της χώρας με το πιο έντονο Δημογραφικό Πρόβλημα (ανώτερη κατηγορία κινδύνου).





4. Ο αποχαρακτηρισμός 14 Κοινοτήτων από τις 19 που μπορούσαν να κριθούν (γιατί οι υπόλοιπες είναι ορεινές και ούτως ή άλλως μοριοδοτούνται) είναι ο μόνος μαζικός αποχαρακτηρισμός σε δήμο, πανελλαδικά και δεδομένων των αναφερόμενων στις παραγράφους 1, 2 και 3 (Μειονεκτικός κατατάσσεται λόγω του καταστροφικού σεισμού και της μεγάλης μείωσης του πληθυσμού), δεν μπορεί παρά να χαρακτηριστεί αντιεπιστημονικός, πλαστός και, ενδεχομένως, σκόπιμος αφού οι αποφάσεις ελήφθησαν με την απογραφή του πληθυσμού του 2011 (ενώ είχε επικυρωθεί από την βουλή και ίσχυε η απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ του 2011), αλλά και με βάση την προ σεισμού κατάσταση της περιοχής, η οποία επιδεινώθηκε δραματικά και συνεχίζει να είναι πολύ δύσκολη.





Ο Δήμαρχος επισημαίνει ακόμη ότι, από το 2023, έχουν πραγματοποιηθεί τρεις τροποποιήσεις του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ, το 2024, το 2025 και το 2026, με αντίστοιχες συνόδους Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε., χωρίς ωστόσο να εισηγηθεί ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, την αντιμετώπιση του απαράδεκτου όπως το χαρακτήρισε, λάθους, να υποβληθεί νέος πίνακας με τις Κοινότητες που αντιμετωπίζουν φυσικούς περιορισμούς ή ειδικά μειονεκτήματα. Ο Δήμαρχος ζητάει να αντιμετωπιστεί άμεσα αυτή η αδικία, με την υποβολή νέας πρότασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ένταξη των 14 Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στον σχετικό χαρακτηρισμό.





«Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ζητά να επανεξεταστεί άμεσα ο χαρακτηρισμός των συγκεκριμένων περιοχών, λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά δεδομένα, τις συνέπειες του καταστροφικού σεισμού, τη σημαντική πληθυσμιακή συρρίκνωση και τη σοβαρή δημογραφική κατάσταση της περιοχής, ώστε οι κάτοικοι, οι επιχειρήσεις και οι φορείς των 14 Δημοτικών Κοινοτήτων να μην στερηθούν ενισχύσεις και να μην βρεθούν σε μειονεκτική θέση κατά την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων στο Leader», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος στην επιστολή του.

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