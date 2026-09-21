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Μπισμπίκης: «Έπαθα έμφραγμα όρθιος»

μπ
clock 15:00 | 21/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Βασίλης Μπισμπίκης πριν δυο χρόνια υπέστη έμφραγμα, χωρίς αρχικά να αντιληφθεί τι του είχε συμβεί. Ο ηθοποιός εξήγησε πως πήγε στο νοσοκομείο πιστεύοντας ότι είχε πάθει ψύξη, όμως μέσα σε λίγα λεπτά οι γιατροί προχώρησαν στην τοποθέτηση πέντε στεντ.

«Άργησε να με επηρεάσει. Η αλήθεια είναι ότι έπαθα έμφραγμα όρθιος. Πήγα στο νοσοκομείο νομίζοντας ότι έχω ψύξη. Μέσα σε δέκα λεπτά με έβαλαν μέσα και μου βάλανε πέντε στεντ. Βγήκα και ήμουν μια χαρά. Οπότε δεν κατάλαβα τι έγινε και συνέχιζα να κάνω τη ζωή που έκανα. Τώρα έχω αρχίσει και προσέχω. Έχουν περάσει δύο χρόνια από τότε και θεωρώ πως είμαι σε καλό δρόμο»είπε χαρακτηριστικά.

«Νομίζω είμαι τυχερός. Αν και δεν πιστεύω στην τύχη. Νομίζω ότι η μοίρα του ανθρώπου είναι ο χαρακτήρας του, όπως λέει και ο Ηράκλειτος»πρόσθεσε.

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