Ο ηθοποιός Γιάννης Κοκιασμένος είναι ο μόνος που μιλάει ελληνικά στην «Οδύσσεια» του Νόλαν

Ο ηθοποιός Γιάννης Κοκιασμένος μίλησε στην εκπομπή Μία Ελλάδα Παρεά και τη Μαρία Κοκολάκη για τη συμμετοχή του στην επική ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, Οδύσσεια.

«Από ένα γραφείο κάστινγκ. Υπήρχε απόλυτη μυστικότητα. Δεν ήξερα για ποια ταινία πρόκειται. Μου έδωσαν ένα πλαίσιο, μου είπαν να γράψω μια σκηνή. Την έγραψα, πήγα και τους την έπαιξα. Προφανώς τους άρεσε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη ταινία είναι ο μόνος που μιλάει ελληνίκα.

«Αυτό προσέξτε γιατί έχει δύο όψεις. Για την ταινία του Νόλαν τα ελληνικά είναι τα αγγλικά. Αυτό μιλάνε οι Έλληνες ήρωες. Για όλο τον κόσμο, όταν ακουστούν κάτι ελληνικά κανονικά είναι αλαμπουρνέζικα. Τώρα εμείς το ξέρουμε βέβαια ότι αυτή η γλώσσα είναι ελληνικά, αλλά κανένας άλλος στον πλανήτη δεν το ξέρει. Αυτό που ακούνε, για αυτούς, είναι η παράξενη γλώσσα των βαρβάρων», σημείωσε.

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