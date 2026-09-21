Ηράκλειο: Χωρίς φανάρια για μέρες η πιο επικίνδυνη διασταύρωση της πόλης (βιντεο)

Έντονη είναι η ανησυχία κατοίκων και οδηγών για την κατάσταση σε επικίνδυνη διασταύρωση επί της 62 Μαρτύρων στο Ηράκλειο, όπου οι φωτεινοί σηματοδότες παραμένουν εκτός λειτουργίας εδώ και τουλάχιστον τρεις ημέρες.

Όπως καταγγέλλεται, λόγω της βλάβης, πολίτες αναγκάζονται σε ορισμένες περιπτώσεις να ρυθμίζουν οι ίδιοι την κυκλοφορία, αναλαμβάνοντας σημαντικό κίνδυνο για την ασφάλειά τους.

Κάτοικοι ζητούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες να ενημερώσουν για τα αίτια της βλάβης, τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αποκατάστασή της, αλλά και το πότε αναμένεται να επανέλθει σε λειτουργία η σηματοδότηση.

Η ανησυχία είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς, σύμφωνα με τις καταγγελίες, στην περιοχή έχουν ήδη σημειωθεί αρκετά τροχαία ατυχήματα. Οι κάτοικοι ζητούν άμεση παρέμβαση, προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφαλής κυκλοφορία στη διασταύρωση.

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