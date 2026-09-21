ΔΕΥ.21 Σεπ 2026 11:37
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Χωρίς φανάρια για μέρες η πιο επικίνδυνη διασταύρωση της πόλης (βιντεο)

Φανάρι
clock 08:40 | 21/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Έντονη είναι η ανησυχία κατοίκων και οδηγών για την κατάσταση σε επικίνδυνη διασταύρωση επί της 62 Μαρτύρων στο Ηράκλειο, όπου οι φωτεινοί σηματοδότες παραμένουν εκτός λειτουργίας εδώ και τουλάχιστον τρεις ημέρες.

Όπως καταγγέλλεται, λόγω της βλάβης, πολίτες αναγκάζονται σε ορισμένες περιπτώσεις να ρυθμίζουν οι ίδιοι την κυκλοφορία, αναλαμβάνοντας σημαντικό κίνδυνο για την ασφάλειά τους.

Κάτοικοι ζητούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες να ενημερώσουν για τα αίτια της βλάβης, τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αποκατάστασή της, αλλά και το πότε αναμένεται να επανέλθει σε λειτουργία η σηματοδότηση.

Η ανησυχία είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς, σύμφωνα με τις καταγγελίες, στην περιοχή έχουν ήδη σημειωθεί αρκετά τροχαία ατυχήματα. Οι κάτοικοι ζητούν άμεση παρέμβαση, προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφαλής κυκλοφορία στη διασταύρωση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Φωτιά στη Σητεία: Δύσκολη νύχτα για κατοίκους και Αρχές - Συνεχή μηνύματα του 112

Κρήτη: Αυτοκίνητο εξετράπη και κατέληξε σε χαράδρα –Νεκρός ο οδηγός

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Φανάρια Κυκλοφοριακό Κομφούζιο Διασταύρωση Κίνδυνος Για Τροχαίο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis