Super League: Τεράστια νίκη ο ΠΑΟΚ-Η βαθμολογία

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Στη δεύτερη θέση της κατάταξης ανέβηκε ο ΠΑΟΚ μετά το νικηφόρο πέρασμά του από το Αγρίνιο. Στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, η ομάδα του Αλέσιο Λίσι επικράτησε με 3-1 του Παναιτωλικού, αντέχοντας και στα προβλήματα τραυματισμών που προέκυψαν.

Όλα έδειχναν πως οι Θεσσαλονικείς θα έχουν εύκολο έργο, όταν Τάχα Άλι (33’) και Σερίφ Εντιαγέ (39’) έδωσαν προβάδισμα δύο τερμάτων.

Οι αλλαγές του Γιάννη Αναστασίου σε συνδυασμό με τους τραυματισμούς, έφεραν τη μείωση του σκορ από τον Ντιέγκο Εστέμπαν (51’). Οι παίκτες του Γιάννη Αναστασίου προσπάθησαν, όμως δεν μπόρεσαν να φτάσουν στην ισοφάριση. Αντίθετα, με buzzer beater ο Σόλα Σορετίρε (90’+8’) διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας, Αποστολόπουλος (46’ Μανρίκε), Γκράναθ, Θυμιάνης, Κόγιτς (46’ Εστέμπαν), Νακάμπα (86’ Μεχία), Εράκοβιτς, Τζενεπό (64’ Σουμά), Οπόκου (64’ Άλεξιτς), Μπάτζι.



ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα (73’ Τσιφτσής), Κένι, Ελουστόντο (73’ Μπαταούλας), Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Γιάκιτς, Ζαφείρης (86’ Σανταμαρία), Πέλκας (73’ Ούγκρεσιτς), Ζίβκοβιτς, Άλι (48’ Σορετίρε), Εντιαγέ.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:

Σάββατο



Ατρόμητος-Κηφισιά 1-2



Άρης-Ηρακλής 0-0

Κυριακή



Λεβαδειακός-Ολυμπιακός 0-1



Βόλος ΑΕΚ 1-2



ΟΦΗ-Αστέρας Τρ. 2-2



Καλαμάτα-Παναθηναϊκός 0-1



Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ 1-2

Bαθμολογία (σε 5 αγ.)

Παναθηναϊκός 15



ΠΑΟΚ 12



ΑΕΚ 11



ΟΦΗ 10



Ολυμπιακός 10



Παναιτωλικός 9



Άρης 7



Ηρακλής 6



Κηφισιά 5



Καλαμάτα 4



Βόλος 2



Ατρόμητος 2



Αστέρας 2



Λεβαδειακός 1

Η 6η αγωνιστική

Σάββατο 10 Οκτωβρίου

Αστέρας Τρ. – Ατρόμητος 19:30



ΑΕΚ – ΟΦΗ 19:30

Κυριακή 11 Οκτωβρίου

Κηφισιά – Παναιτωλικός 17:00



Ηρακλής – Λεβαδειακός 17:00



Άρης – Βόλος 19:00



Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 21:00

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου

ΠΑΟΚ – Καλαμάτα 18:00