Α1 ΕΠΣΗ: Μόνο ο Ζαρός το “2Χ2”

Ολοκληρώθηκε σήμερα η 2η αγωνιστική της Α1 ΕΠΣΗ, με τον Ζαρό να είναι η μοναδική ομάδα που έκανε το 2/2.Μετά την εντός έδρας νίκη με 2-1 απέναντι στον ΠΟΑ Β’, έφτασε τους έξι βαθμούς και βρίσκεται μόνος στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.
Σημαντικό εκτός έδρας τρίποντο πανηγύρισε η ΑΕΚ, επικρατώντας με 4-2 της Τυλίσου ενώ από τα χθεσινά ματς ξεχώρισαν τα “διπλά” του Ανθεστίωνα στη Δαμάστα και του Ηροδότου απέναντι στη Μινωική.
Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής:
Δαμάστα – Ανθεστίων 1-4
ΠΑΝΟΜ – ΟΦΑ 1-0
Ρωμανός – ΠΑΟΚ 0-0
Μινωική – Νέος Ηρόδοτος 2-3
Τύλισος – ΑΕΚ 2-4
Αλμυρός – Μοχός 2-2
Ζαρός – ΠΟΑ Β’ 2-1
Αετός Ανωγείων – Ρούβας 2-2
Bαθμολογία
Ζαρός 6
ΠΑΟΚ 4
ΑΕΚ 4
Νέος Ηρόδοτος 4
Μοχός 4
Ρωμανός 4
Αλμυρός 4
ΠΑΝΟΜ 4
Ανθεστίων 3
Ρούβας 2
ΠΟΑ Β’ 1
Τύλισος 1
Αετός Ανωγείων 1
Μινωική 0
ΟΦΑ 0
Δαμάστα 0
Επόμενη αγωνιστική (3η)
Σάββατο (26/9)
16.00 ΠΟΑ Β’ – ΑΕΚ
16.00 Μινωική – Αετός Ανωγείων
Κυριακή (27/9)
16.00 Ανθεστίωνας – Ζαρός
16.00 ΟΦΑ – Τύλισος
16.00 Μοχός – Δαμάστα
16.00 ΠΑΟΚ – ΠΑΝΟΜ
16.00 Νέος Ηρόδοτος – Αλμυρός
16.00 Ρούβας – Ρωμανός