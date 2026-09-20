Α1 ΕΠΣΗ: Μόνο ο Ζαρός το “2Χ2”

Ολοκληρώθηκε σήμερα η 2η αγωνιστική της Α1 ΕΠΣΗ, με τον Ζαρό να είναι η μοναδική ομάδα που έκανε το 2/2.Μετά την εντός έδρας νίκη με 2-1 απέναντι στον ΠΟΑ Β’, έφτασε τους έξι βαθμούς και βρίσκεται μόνος στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Σημαντικό εκτός έδρας τρίποντο πανηγύρισε η ΑΕΚ, επικρατώντας με 4-2 της Τυλίσου ενώ από τα χθεσινά ματς ξεχώρισαν τα “διπλά” του Ανθεστίωνα στη Δαμάστα και του Ηροδότου απέναντι στη Μινωική.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής:

Δαμάστα – Ανθεστίων 1-4

ΠΑΝΟΜ – ΟΦΑ 1-0

Ρωμανός – ΠΑΟΚ 0-0

Μινωική – Νέος Ηρόδοτος 2-3

Τύλισος – ΑΕΚ 2-4

Αλμυρός – Μοχός 2-2

Ζαρός – ΠΟΑ Β’ 2-1

Αετός Ανωγείων – Ρούβας 2-2

Bαθμολογία

Ζαρός 6



ΠΑΟΚ 4



ΑΕΚ 4



Νέος Ηρόδοτος 4



Μοχός 4



Ρωμανός 4



Αλμυρός 4



ΠΑΝΟΜ 4



Ανθεστίων 3



Ρούβας 2



ΠΟΑ Β’ 1



Τύλισος 1



Αετός Ανωγείων 1



Μινωική 0



ΟΦΑ 0



Δαμάστα 0

Επόμενη αγωνιστική (3η)

Σάββατο (26/9)

16.00 ΠΟΑ Β’ – ΑΕΚ

16.00 Μινωική – Αετός Ανωγείων

Κυριακή (27/9)

16.00 Ανθεστίωνας – Ζαρός

16.00 ΟΦΑ – Τύλισος

16.00 Μοχός – Δαμάστα

16.00 ΠΑΟΚ – ΠΑΝΟΜ

16.00 Νέος Ηρόδοτος – Αλμυρός

16.00 Ρούβας – Ρωμανός