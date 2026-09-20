Μερτς: Καταστροφή το αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο - Δεν προτίθεμαι να παραιτηθώ

Σε μια προσπάθεια να απαντήσει στην εκλογική πίεση που δέχθηκε το κόμμα του μετά τα αποτελέσματα σε Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία και Βερολίνο, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς εμφανίστηκε αποφασιστικός, παραδεχόμενος ωστόσο ότι η επίδοση του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) στο Μεκλεμβούργο αποτελεί σοβαρό πλήγμα.







«Το αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία δεν μπορεί να ωραιοποιηθεί. Είναι μια καταστροφή» δήλωσε ο Μερτς σε ανακοίνωσή του, σχολιάζοντας την εκλογική επίδοση του κόμματός του. «Το CDU έδωσε τη μάχη, αλλά τελικά συνετρίβη από την πόλωση μεταξύ του SPD και του AfD» εκτίμησε.







Ο Μερτς υποστήριξε ότι οι αλλαγές που χρειάζεται η χώρα αποτελούν και απάντηση στην ενίσχυση της AfD, κάνοντας αναφορά στο ακροδεξιό κόμμα, χωρίς να το κατονομάσει άμεσα.







«Αυτές οι μεταρρυθμίσεις είναι μια θεραπεία ενάντια στο αυταρχικό δηλητήριο» δήλωσε χαρακτηριστικά ο καγκελάριος. «Αναλαμβάνουμε αυτή την ευθύνη. Εγώ αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη, γιατί θέλω να οδηγήσω τη χώρα μας μπροστά. Είμαι έτοιμος να το κάνω ως αρχηγός του κόμματος και ως καγκελάριος» κατέληξε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί.











Σύμφωνα με την Deutsche Welle, ο Γερμανός καγκελάριος συνέδεσε το αποτέλεσμα της κάλπης με τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, αλλά και με τις αυξανόμενες κοινωνικές και πολιτικές διαιρέσεις, υπογραμμίζοντας ότι η απάντηση δεν μπορεί να είναι «μια επιστροφή στις παλιές καλές εποχές».







«Η απάντηση πρέπει να είναι να καταστήσουμε τη χώρα μας έτοιμη για το μέλλον», ανέφερε μιλώντας σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι «οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να προχωρήσουν». «Η Γερμανία είναι ικανή για μεταρρυθμίσεις» τόνισε.

«Θέλω να οδηγήσω τη χώρα μας μπροστά. Είμαι βαθιά πεπεισμένος ότι η επιτυχία των μεταρρυθμίσεών μας δεν θα βελτιώσει μόνο τη συνύπαρξή μας, αλλά και την εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας, όπως και την εικόνα μας στον κόσμο. Η Γερμανία έχει την ικανότητα να μεταρρυθμιστεί. Όσα πρέπει να γίνουν τώρα απαιτούν σθένος, αποφασιστικότητα και υπομονή» συμπλήρωσε.







«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα κράτος που έχει γίνει υπερβολικά περίπλοκο. Η οικονομία μας βρίσκεται στο επίκεντρο ενός βαθύτατου μετασχηματισμού. Την ίδια στιγμή, ο τόνος στις μεταξύ μας σχέσεις και συνολικά στην κοινωνία μας έχει γίνει πιο σκληρός και λιγότερο συμφιλιωτικός. Τέλος, η εμπιστοσύνη στους θεσμούς της χώρας μας υποχωρεί και υπονομεύεται ενεργά από ριζοσπαστικά κόμματα, τόσο της Αριστεράς όσο και της Δεξιάς» σχολίασε ο Μερτς.







«Στη Γερμανία και σε ολόκληρη την Ευρώπη πρέπει να επανεξετάσουμε εκ βάθρων την ελευθερία, την ασφάλεια στην καθημερινή ζωή, την ειρήνη, καθώς και τις δικές μας δυνάμεις και αδυναμίες. Και πρέπει να το κάνουμε απέναντι σε πολύ συγκεκριμένες απειλές» τόνισε ακόμη.





Τι δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα

Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) εμφανίζεται να κατακτά την 1η θέση σε ψήφους στο κρατίδιο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, ενώ στο Βερολίνο, το αριστερό κόμμα Die Linke (Η Αριστερά) καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο και αναδεικνύεται πρώτη πολιτική δύναμη, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των εκλογικών αποτελεσμάτων, μετά το κλείσιμο της κάλπης.





Πιο συγκεκριμένα, στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, το AfD συγκεντρώνει, σύμφωνα με τις αρχικές προβολές, 37%, αφήνοντας οριακά πίσω το κεντροαριστερό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), που κινείται στο 35,5%. Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU) του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς καταγράφει σημαντική υποχώρηση, με την πρόβλεψη να την τοποθετεί στο 5,5%, δηλαδή μόλις πάνω από το όριο εισόδου στο τοπικό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για το χειρότερο ποσοστό του μετά την επανένωση του CDU. Ακολουθούν οι Πράσινοι με 5,5% (-0,8) και η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ με 5%.







Η επίδοση του AfD στο συγκεκριμένο κρατίδιο επιβεβαιώνει τη δυναμική που έχει αναπτύξει το κόμμα της γερμανικής δεξιάς τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στα ανατολικά κρατίδια, όπου η πολιτική του επιρροή έχει ενισχυθεί σημαντικά.





Ανατροπή στο Βερολίνο με πρωτιά της Αριστεράς

Στην πρωτεύουσα της Γερμανίας, η εικόνα είναι διαφορετική, με το Die Linke να καταλαμβάνει την πρώτη θέση στις εκλογές και να εμφανίζεται ως η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη με 24,5%. Το κόμμα καταγράφει άνοδο 12,3 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές, γεγονός που αλλάζει σημαντικά τον πολιτικό χάρτη του Βερολίνου.







Η CDU περιορίζεται στη δεύτερη θέση με 20%, σημειώνοντας πτώση 8,2 μονάδων, ενώ η AfD κατατάσσεται τρίτη με 16%, ενισχυμένη κατά 6,9 μονάδες. Aκολουθεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) που συγκεντρώνει 12% (-6,4), οι Πράσινοι 15% (-3,4) και η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) 5% .







Τα τελικά αποτελέσματα αναμένεται να καθορίσουν τις νέες ισορροπίες στα δύο κρατίδια, αλλά ήδη οι πρώτες προβολές δείχνουν ένα διαφορετικό πολιτικό τοπίο στη Γερμανία, με ενίσχυση τόσο της AfD σε περιοχές της ανατολικής χώρας όσο και της Αριστεράς στο Βερολίνο.

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