Dentist Pass: Επιστροφή με διευρυμένα κριτήρια - Ποιες ηλικίες παιδιών αφορά

Την επαναφορά του Dentist Pass, έρχεται το επόμενο διάστημα.

Μέσω του προγράμματος, σχεδόν 300.000 παιδιά ηλικίας από 5 έως 14 ετών θα αποκτήσουν πρόσβαση σε δωρεάν προληπτικούς οδοντιατρικούς ελέγχους. Σε σχέση με την πρώτη εφαρμογή του μέτρου, το 2023, διευρύνονται τα ηλικιακά όρια, καθώς τότε αφορούσε παιδιά από 6 έως 12 ετών.

Το αρχικό Dentist Pass δεν είχε εισοδηματικά κριτήρια και παρείχε οικονομική ενίσχυση ύψους 40 ευρώ για κάθε παιδί. Η ενίσχυση χορηγούνταν μέσω ψηφιακής κάρτας και κάλυπτε υπηρεσίες προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας, όπως ο έλεγχος της στοματικής υγείας και ο καθαρισμός των δοντιών.

Περισσότερα για τη νέα εφαρμογή του προγράμματος, τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα εξειδικευτούν το επόμενο διάστημα.

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