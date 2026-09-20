Ο Αργύρης Αγγέλου ταξίδεψε για 24 ώρες στο Παρίσι για να δει τη Σελίν Ντιόν

O Aργύρης Αγγέλου ταξίδεψε 24ωρες στο Παρίσι για να δει από κοντά τη Σελίν Ντιόν όπως έκανε γνωστό σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok.

«Κίνησα γη και ουρανό για να είμαι εκεί έστω για 24 ώρες. Με υποχρεώσεις που τρέχουν, πρόβες, ραδιόφωνο. Νιώθω μοναδικά τυχερός που τα κατάφερα. Που έζησα από κοντά στιγμές που θα κουβαλώ μέσα μου για πάντα. Μια εμπειρία που γέμισε τα μάτια μου εικόνες, την ψυχή μου μουσική και κάθε κύτταρό μου συναίσθημα. Μαζί με τη @zoe.pre κι αυτή τη φορά! Που κάθε φορά που ακούει μια παράλογη ιδέα μου, αντί να με συνεφέρει… κλείνει εισιτήρια! Ακόμη κι όταν το σχέδιο περιλαμβάνει δύο χώρες, ελάχιστο ύπνο και 24 ώρες τρέξιμο. Ευτυχώς, η τρέλα όταν μοιράζεται γίνεται διπλή ανάμνηση!», έγραψε αρχικά.

«Πατήστε λοιπόν το play και ταξιδέψτε μαζί μας. Ελπίζω, έστω γι' αυτά τα 5 λεπτά, να νιώσετε ένα μικρό κομμάτι απ’ όσα ζήσαμε εκεί και εύχομαι μέσα την καρδιά μου να σας αξιώσει ο θεός, η ζωή, ό,τι πιστεύετε τέλος πάντων, να ζήσετε στιγμές που θα σας πλημμυρίσουν τόσο, ώστε να θυμάστε για πάντα πώς είναι να αισθάνεσαι πραγματικά ζωντανός. Γιατί κάποιες στιγμές δεν τις καταγράφεις απλώς. Τις φυλάς μέσα σου για πάντα. Σελίν Ντιόν σ' ευχαριστούμε!».

#celinedion ♬ πρωτότυπος ήχος - Αργύρης Αγγέλου @argirisaggelou_official Κίνησα γη και ουρανό για να είμαι εκεί έστω για 24 ώρες . Με υποχρεώσεις που τρέχουν , πρόβες, ραδιόφωνο .Νιώθω μοναδικά τυχερός που τα κατάφερα . Που έζησα από κοντά στιγμές που θα κουβαλώ μέσα μου για πάντα. Μια εμπειρία που γέμισε τα μάτια μου εικόνες, την ψυχή μου μουσική και κάθε κύτταρό μου συναίσθημα. Μαζί με τη @Zoe Pre κι αυτή τη φορά!. Που κάθε φορά που ακούει μια παράλογη ιδέα μου, αντί να με συνεφέρει… κλείνει εισιτήρια! Ακόμη κι όταν το σχέδιο περιλαμβάνει δύο χώρες, ελάχιστο ύπνο και 24 ώρες τρέξιμο. Ευτυχώς, η τρέλα όταν μοιράζεται γίνεται διπλή ανάμνηση! Πατήστε λοιπόν το play και ταξιδέψτε μαζί μας. Ελπίζω, έστω γι αυτά τα 5 λεπτά, να νιώσετε ένα μικρό κομμάτι απ’ όσα ζήσαμε εκεί και εύχομαι μέσα την καρδιά μου να σας αξιώσει ο θεός, η ζωή, ό,τι πιστεύετε τελοσπάντων, να ζήσετε στιγμές που θα σας πλημμυρίσουν τόσο, ώστε να θυμάστε για πάντα πώς είναι να αισθάνεσαι πραγματικά ζωντανός. Γιατί κάποιες στιγμές δεν τις καταγράφεις απλώς. Τις φυλάς μέσα σου για πάντα. @Celine Dion σ ευχαριστουμε ! ❤️ #paris

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