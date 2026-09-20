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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μελόνι: «Θα εγκριθεί μέτρο για ανώτατο όριο ξένων μαθητών στις σχολικές τάξεις»

Τζόρτζια Μελόνι
clock 19:09 | 20/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε σήμερα ότι η κυβέρνησή της πρόκειται να εγκρίνει σύντομα  νέα μέτρα με τα οποία πρόκειται να τεθεί ανώτατο όριο στον αριθμό ξένων μαθητών σε κάθε  σχολική τάξη  της χώρας.

Παράλληλα, όπως είχε ήδη ανακοινώσει ο Ιταλός υπουργός παιδείας Τζουζέπε Βαλντιτάρα, πρόσθεσε οι ότι γονείς ξένων μαθητών με κακές σχολικές επιδόσεις θα υποχρεωθούν να μαθαίνουν ιταλικά, ενώ σε όλα τα σχολεία της Ιταλίας θα απαγορευθεί η χρήση μπούρκας και χιτζάμπ.

«Τα ιταλάκια δεν πρέπει να αισθάνονται μειονότητα μέσα στα σχολεία, δεν μπορούμε να το δεχτούμε», δήλωσε η Μελόνι μιλώντας στο φεστιβάλ νέων του κόμματός της «Αδέλφια της Ιταλίας».

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