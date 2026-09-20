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Στο Ηράκλειο ο Διευθυντής της DG Regio της Κομισιόν Νικολά ντε Μικέλις – Συνάντηση με τον Σταύρο Αρναουτάκη

περιφερεια κρητης
clock 16:30 | 20/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στο Ηράκλειο θα βρεθεί τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026 ο Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG Regio) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Nicola De Michelis, στο πλαίσιο επίσκεψής του στην Κρήτη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Nicola De Michelis θα έχει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη.

Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 το πρωί της Δευτέρας, στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης, στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.

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