Στο Ηράκλειο ο Διευθυντής της DG Regio της Κομισιόν Νικολά ντε Μικέλις – Συνάντηση με τον Σταύρο Αρναουτάκη

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Στο Ηράκλειο θα βρεθεί τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026 ο Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG Regio) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Nicola De Michelis, στο πλαίσιο επίσκεψής του στην Κρήτη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Nicola De Michelis θα έχει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη.

Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 το πρωί της Δευτέρας, στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης, στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.

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