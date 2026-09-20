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GOSSIP - LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Τελέστηκε μνημόσυνο στον τόπο καταγωγής του στη Σητεία

μαζωνακης
clock 15:00 | 20/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης αποχαιρέτησαν τονΓιώργο Μαζωνάκη στη Σητεία, τον τόπο καταγωγής του με τον οποίο είχε έναν ιδιαίτερο και βαθιά προσωπικό δεσμό. Οι Πεύκοι ήταν για τον τραγουδιστή το δικό του καταφύγιο, ένας τόπος στον οποίο επέστρεφε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και στον οποίο είχε δημιουργήσει το προσωπικό του ησυχαστήριο.

Σύμφωνα με το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του MEGA την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, νωρίς το πρωί τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στο εκκλησάκι στους Πεύκους Σητείας.

Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη του δημοφιλούς καλλιτέχνη, αλλά και να μοιραστούν αναμνήσεις και προσωπικές ιστορίες από τις στιγμές που έζησαν μαζί του.

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Γιώργος Μαζωνάκης Σητεία
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