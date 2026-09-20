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GOSSIP - LIFESTYLE

Πετρουλάκη: "Δεν χρωστάω σε κανέναν να παραμένω η ίδια ή να μοιάζω όπως όταν ήμουν μικρή"

πετρουλακη
clock 11:00 | 20/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Ελένη Πετρουλάκη θέλησε να απαντήσει στα άκομψα σχόλια που δέχεται το τελευταίο διάστημα για την εμφάνισή της και τον ηλικιακό ρατσισμό που η ίδια βιώνει.

«Βιώνω κι εγώ, λοιπόν, τον ηλικιακό ρατσισμό. Κάποια σχόλια που είδα για το πρόσωπό μου, ένιωσα πραγματικά την ανάγκη να κάνω αυτό το βίντεο, όχι μόνο για τις γυναίκες, αλλά και για κάθε άνθρωπο που μεγαλώνει», ανέφερε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Δεν χρωστάω, λοιπόν, σε κανέναν να παραμένω η ίδια ή να μοιάζω όπως όταν ήμουν μικρή. Είμαι 55 ετών. Δεν έχω κρύψει ποτέ την ηλικία μου. Έχω κάνει τέσσερα υπέροχα κορίτσια. Δεν βάζω φίλτρο. Φροντίζω τον εαυτό μου και είμαι ευγνώμων για κάθε χρόνο που περνά».

@elenipetroulaki Η ηλικία αλλάζει την εικόνα, όχι την αξία μας.» * «Ας μάθουμε να κοιτάμε και πέρα από την εμφάνιση.» #elenipetroulaki #foryou #fypシ #wellness ♬ original sound - Eleni Petroulaki

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