ΚΥΡ.20 Σεπ 2026 11:17
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Προειδοποίηση για ραγδαία κλιμάκωση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθι

Σαουδική Αραβία Χούθι
clock 09:53 | 20/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης καλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες τους πολίτες τους σε εννέα κράτη της Μέσης Ανατολής, καθώς οι στρατιωτικές συγκρούσεις ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τους Χούθι ενδέχεται να «κλιμακωθούν ραγδαία».

Όπως ανακοινώθηκε από τις αμερικανικές διπλωματικές αρχές, οι επίσημες οδηγίες εκδόθηκαν στις 19 Σεπτεμβρίου εν μέσω έντονης περιφερειακής αναταραχής. Το περιβάλλον ασφαλείας χαρακτηρίζεται πλέον εξαιρετικά περίπλοκο. Ο κίνδυνος μιας απρόβλεπτης ανάφλεξης παραμένει υπαρκτός και άμεσος, ειδικά μετά τις επιθέσεις που άγγιξαν πολιτικές υποδομές εντός της σαουδαραβικής επικράτειας.

Οι αμερικανικές αποστολές προειδοποιούν ευθέως για το ενδεχόμενο αιφνίδιων ακυρώσεων σε εμπορικά δρομολόγια, προσωρινό κλείσιμο εθνικών εναέριων χώρων και εκτεταμένες διαταραχές στις διεθνείς μετακινήσεις. Η εκτόξευση πυραύλων και drones δημιουργεί συνθήκες υψηλού ρίσκου στους εμπορικούς αεροδιαδρόμους που διασχίζουν την Αραβική Χερσόνησο.

Μπαράζ επιθέσεων και αναχαίτιση στο Ριάντ

Η έκδοση των ταξιδιωτικών οδηγιών ακολούθησε μια νέα έξαρση επιθετικών ενεργειών. Το Σάββατο οι αντάρτες Χούθι εξαπέλυσαν συντονισμένα πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους εναντίον σαουδαραβικών στόχων.

Οι δυνάμεις αεράμυνας του βασιλείου τέθηκαν σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού. Σύμφωνα με τις αρχές της χώρας, οι συστοιχίες αναχαίτισαν πύραυλο που κατευθυνόταν απευθείας προς το Ριάντ. Κι όμως, οι αλλεπάλληλες αυτές απόπειρες επιβεβαιώνουν ότι οι δυνάμεις της Υεμένης διατηρούν την ικανότητα να απειλούν στρατηγικά κέντρα σε μεγάλο βάθος.

Την ίδια ώρα, η ανησυχία στα κράτη του Κόλπου εντείνεται. Μια ανεξέλεγκτη σύγκρουση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ζωτικές πετρελαϊκές υποδομές και να προκαλέσει νέες αναταράξεις στη διεθνή ναυσιπλοΐα, αναγκάζοντας τη δυτική διπλωματία να επαναξιολογεί διαρκώς τα μέτρα προστασίας των υπηκόων της στην ευρύτερη ζώνη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τραμπ: Υπέγραψε ιστορικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας με δασμούς έως 100%

Όταν το μωρό… βιάζεται: Η γέννηση - "αστραπή" που έφερε "τα πάνω κάτω" στο Νοσοκομείο Χανίων!

«Φρένο» στα Airbnb για να πέσουν τα ενοίκια – Η πρόταση της Κομισιόν

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ηπα Σαουδική Αραβία Χούθι
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis