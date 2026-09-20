Φιντάν: Αν η Ελλάδα προχωρήσει σε παράτολμες ενέργειες, η ισχύς της Τουρκίας είναι γνωστή

Νέες απειλές εκτόξευσε εναντίον της Ελλάδας ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Μιλώντας στο δίκτυο NTV και όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, ο Φιντάν δήλωσε ότι οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις και η Ακτοφυλακή βρίσκονται σε «εξαιρετικά ευαίσθητη κατάσταση» και απείλησε ότι εάν η Αθήνα προχωρήσει σε «παράτολμες ενέργειες», «η ισχύς αυτού του κράτους (σ.σ.: της Τουρκίας δηλαδή) είναι γνωστή σε όλους».

Ο Φιντάν δήλωσε ότι «στο ζήτημα αυτό οι Ένοπλες Δυνάμεις μας βρίσκονται σε εξαιρετικά ευαίσθητη κατάσταση. Και η Διοίκηση της Ακτοφυλακής μας βρίσκεται σε εξαιρετικά ευαίσθητη κατάσταση. Ελπίζουμε ότι κανείς εκεί δεν θα προχωρήσει σε κάποια παράτολμη ενέργεια. Ελπίζουμε να πράξουν ό,τι απαιτεί η ειρήνη και η ηρεμία».

«Αν προχωρήσουν παραπέρα και επιχειρήσουν να κάνουν παράτολμες ενέργειες, τότε η ισχύς αυτού του κράτους είναι γνωστή σε όλους», ανέφερε.

Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές διαφορές στο Αιγαίο, ο Φιντάν επανέλαβε την τουρκική θέση για τα νησιά, δηλώνοντας ότι η Άγκυρα δεν αποδέχεται τη στρατιωτικοποίησή τους.

«Δεν σημαίνει ότι δεν λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις υφιστάμενες απειλές. Η θέση μας είναι σαφής. Κατ' αρχάς, μέχρι να επιλυθούν τα ζητήματα στο Αιγαίο, δηλαδή το θέμα της υφαλοκρηπίδας, η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Δεν είμαστε υπέρ της δημιουργίας έντασης. Δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Για το θέμα αυτό κάνουμε πολύ προσεκτικές και επίμονες ενέργειες. Και πολλές φορές τις κάνουμε χωρίς να τις δημοσιοποιούμε. Διότι η δημοσιοποίηση ορισμένων πραγμάτων μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα περισσότερο στην Ελλάδα παρά σε εμάς», είπε.

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