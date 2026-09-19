Γαλάνη: «Την ελευθερία του καλλιτέχνη μόνο ο θάνατος τη σταματά»

Για την ελευθερία στην τέχνη, τη σχέση του καλλιτέχνη με το κοινό, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται σήμερα η κοινωνία από την πολιτική εξουσία μίλησε η Δήμητρα Γαλάνη.

«Η ελευθερία υπάρχει μέσα μας. Και αυτή την ελευθερία στον καλλιτέχνη δεν μπορεί να του την απαγορεύσει κανείς – μόνο ο θάνατος τον σταματάει. Ο κόσμος ξέρει πάρα πολύ καλά, το αισθητήριο του κοινού δεν πρέπει να το υποτιμάμε καθόλου. Αντίθετα, οι πολιτικοί υποτιμούν βαθύτατα το αισθητήριο αυτού του λαού.

Κι όταν χρησιμοποιώ τη λέξη “λαός”, δεν τη χρησιμοποιώ λαϊκίστικα. Είμαστε ένας λαός που υποτιμάται συνεχώς μέσα από επαναλαμβανόμενα χτυπήματα εδώ και δεκαετίες. Όμως η τέχνη, όταν είναι πραγματική, αληθινή, επικοινωνεί οργανικά με τον λαό.

Η τέχνη φωτίζει το σωστό, προσφέρει μια επαφή με την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα δεν είναι εικονική, είναι η ίδια η ζωή: έχει το μαύρο, έχει το άσπρο, έχει τον πόνο, αλλά πάνω απ’ όλα έχει ζωή. Γιατί όλα αυτά μαζί σημαίνουν ζωή», ανέφερε η Δήμητρα Γαλάνη στα «Πρόσωπα Weekend» των «Νέων».

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