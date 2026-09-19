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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ: Έτοιμος για τη νίκη την Κυριακή κόντρα στον Αστέρα στο Παγκρήτιο

ΟΦΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ
clock 21:00 | 19/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με απογευματινή προπόνηση στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο

το Σάββατο (19/09), ο ΟΦΗ

ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τη σημαντική εντός έδρας αναμέτρηση της Κυριακής (20/09, 19:00

) κόντρα στον Aστέρα Τρίπολης

, η οποία θα διεξαχθεί στο Παγκρήτιο Στάδιο

.

Το ευχάριστο για τον Χρήστο Κόντη είναι ότι δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Εκτός αποστολής έμειναν ο Νίκος Μαρινάκης

, ο οποίος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και οι Καλαφάτης, Ρομάνο, Καινουργιάκης, Λαγουδάκης, Χνάρης, Σιτμαλίδης και Κουτσουπιάς

Η αποστολή του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Σιέλης, Νικολάου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Νους, Κανταλαπιέδρα, Χατζηγιοβάνης, Ισέκα, Θεοδοσουλάκης, Κόντρο

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Οφη Αστέρας Τρίπολης
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