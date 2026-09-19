ΟΦΗ: Έτοιμος για τη νίκη την Κυριακή κόντρα στον Αστέρα στο Παγκρήτιο

Με απογευματινή προπόνηση στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο
το Σάββατο (19/09), ο ΟΦΗ
ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τη σημαντική εντός έδρας αναμέτρηση της Κυριακής (20/09, 19:00
) κόντρα στον Aστέρα Τρίπολης
, η οποία θα διεξαχθεί στο Παγκρήτιο Στάδιο
.
Το ευχάριστο για τον Χρήστο Κόντη είναι ότι δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Εκτός αποστολής έμειναν ο Νίκος Μαρινάκης
, ο οποίος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και οι Καλαφάτης, Ρομάνο, Καινουργιάκης, Λαγουδάκης, Χνάρης, Σιτμαλίδης και Κουτσουπιάς
Η αποστολή του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Σιέλης, Νικολάου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Νους, Κανταλαπιέδρα, Χατζηγιοβάνης, Ισέκα, Θεοδοσουλάκης, Κόντρο