Βίντεο-ντοκουμέντο: Ο γιατρός του Μαζωνάκη εκπαιδεύει Φιλιππινέζα μέσα στο μοιραίο ιατρείο

Βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο κατηγορούμενος για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη γιατρός να κάνει σεμινάρια ενδοφλέβιας θεραπείας βλαστοκυττάρων σε συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες, έφερε στο φως το ΕΡΤnews.

Ο γιατρός που βρίσκεται προφυλακισμένος στο σωφρονιστικό κατάστημα του Κορυδαλλού, φαίνεται να υποβάλλει την ασθενή σε θεραπεία με βλαστοκύτταρα για την ολιστική ευεξία στο ιατρείο της Καρνεάδου, εκπαιδεύοντας ταυτόχρονα τη γιατρό από τις Φιλιππίνες, η οποία δεν παρέλειψε να τον ευχαριστήσει για τη γνώση που της παρείχε με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε στις 20 Μαΐου στο Κολωνάκι και η εκπαιδευόμενη σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εργάζεται σε κλινική στις Φιλιππίνες που εξειδικεύεται στην αναγεννητική ιατρική, τη δερματολογία, την αισθητική ιατρική και την επιστήμη των βλαστοκυττάρων.

Πηγή φωτογραφίας: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

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