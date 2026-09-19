Σοκ: Άφησε τον σύζυγό της 19 ώρες στην τουαλέτα και πέθανε

Μια γυναίκα συνελήφθη με την κατηγορία ότι ευθύνεται για τον θάνατο του συζύγου της, τον οποίο άφησε 19 ώρες στην τουαλέτα.

Η 75χρονη Margaret Louise Rog έμενε στη Δυτική Βιρτζίνια μαζί με τον 76χρονο σύζυγό της, ο οποίος είχε διαγνωστεί με Αλτσχάιμερ και άνοια.

Σύμφωνα με το abcnews4.com, η γυναίκα είπε στους αστυνομικούς ότι ο σύζυγός της πήγε στην τουαλέτα περίπου στις 15:00 της 20ής Αυγούστου, στο σπίτι τους στο Morgantown. Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι για τις επόμενες 19 ώρες η 75χρονη δεν ζήτησε βοήθεια και δεν κάλεσε το 911, ενώ ο σύζυγός της παρέμενε ανήμπορος και χωρίς να ανταποκρίνεται. Σύμφωνα με την καταγγελία, η γυναίκα φέρεται να τον άφησε μόνο του στο μπάνιο και να πήγε για ύπνο.

Ο 76χρονος μεταφέρθηκε τελικά στο νοσοκομείο, όπου παρέμεινε μέχρι τον θάνατό του στις 31 Αυγούστου. Η νεκροψία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πέθανε από σήψη και καρδιακή ανεπάρκεια, ενώ τα τραύματα που υπέστη κατά το διάστημα που παρέμεινε στην τουαλέτα χαρακτηρίστηκαν σημαντικοί παράγοντες που συνέβαλαν στον θάνατό του.

Σύμφωνα με την ποινική καταγγελία, λογοθεραπευτής που τον εντόπισε τον βρήκε «σε επικίνδυνα κακή κατάσταση και χωρίς να ανταποκρίνεται», ενώ παρέμενε στην τουαλέτα.

Η Rog συνελήφθη στις 15 Σεπτεμβρίου και οδηγήθηκε στις φυλακές North Central Regional Jail, όπου πλέον αντιμετωπίζει κατηγορία για κακοποίηση, παραμέληση ή βαριά παραμέληση ανήμπορου ενήλικα, η οποία δημιουργεί σημαντικό κίνδυνο σοβαρής σωματικής βλάβης ή θανάτου.

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