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GOSSIP - LIFESTYLE

Χολίδης για Τερζή: «Μου έλεγε ότι δεν υπάρχει λόγος να ξαναγυρίσει στη νύχτα»

χ
clock 15:00 | 19/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Πασχάλης Τερζής παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών αποκάλυψε ότι μία από τις συνεργασίες που ήθελε πολύ να πραγματοποιήσει ήταν εκείνη με τον Πασχάλη Τερζή. Μάλιστα, οι δυο τους είχαν συναντηθεί και είχαν συζητήσει το ενδεχόμενο, όμως ο σπουδαίος ερμηνευτής τού είχε εξηγήσει ότι δεν ήθελε να επιστρέψει στις νυχτερινές πίστες.

«Είχα προσπαθήσει κάποτε να συνεργαστώ με τον Πασχάλη Τερζή. Σε μια συνάντηση, που είχαμε κάνει, μου έλεγε ότι δεν υπάρχει λόγος να ξαναγυρίσει στη νύχτα. Αυτό θα ήθελα κάποτε να το έχω πετύχει, έστω κι αν δεν ήμουν δίπλα του, αλλά του έκανα δεύτερες φωνές, για να τον ακούω».

Ο Χρήστος Χολίδης δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον Πασχάλη Τερζή, εξηγώντας ότι ήταν ο καλλιτέχνης που άκουγε και μελετούσε όταν ο ίδιος προσπαθούσε να εξελιχθεί στο τραγούδι.

«Ο Πασχάλης Τερζής ήταν ένα όνειρο μου. Αυτόν άκουγα και προσπαθούσα να γίνω καλός τραγουδιστής. Είναι, κατά κάποιον τρόπο, καλλιτεχνικός μου δάσκαλος».

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