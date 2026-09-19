Βαλαβάνη: Το τρυφερό μήνυμα για την μητρότητα

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη έκανε μία τρυφερή ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, στην οποία μίλησε για το δικό της «ταξίδι» στη μητρότητα.

Στο βίντεο που δημοσίευσε βλέπουμε γεμάτο όμορφες στιγμές με το μωράκι της.

«Σήμερα ξύπνησα με μια σκέψη. Πόσο πολύ αλλάζει μία γυναίκα όταν γίνεται μαμά. Υπάρχουν μέρες εύκολες, υπάρχουν όμως και μέρες δύσκολες. Στιγμές γεμάτες χαρά και άλλες στιγμές που προσπαθώ να βρω τις ισορροπίες μου μέσα σε αυτή την πραγματικότητα.

Και κάπου εκεί καταλαβαίνω ότι μαζί σου γεννιέται καθημερινά και μια καινούργια εκδοχή μου. Και ξέρεις κάτι; Αυτή η εκδοχή μου είναι πιο δυνατή, πιο υπομονετική, πιο ευαίσθητη, πιο γεμάτη. Όχι απολύτως τέλεια. Ακόμα έχω να μάθω πολλά από εσένα, έχω ακόμα πολλά να αλλάξω και να διορθώσω. Και ίσως τελικά αυτό να είναι το πιο όμορφο απ’ όλα…

Εγώ σου δείχνω τον κόσμο κι εσύ, κάθε μέρα, μου μαθαίνεις να τον βλέπω ξανά από την αρχή. Σ’ αγαπώ πολύ Jason», έγραψε χαρακτηριστικά.

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