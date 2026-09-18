Οικουμενικό Πατριαρχείο: Διοργανώνεται το Δ΄ Συνέδριο Βιοηθικής στην Κρήτη

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Το ζήτημα της υπογεννητικότητας, μία από τις σημαντικότερες δημογραφικές και κοινωνικές προκλήσεις της εποχής μας, βρίσκεται στο επίκεντρο του Δ΄ Συνεδρίου Βιοηθικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Διακονίας «Θεομήτωρ» της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, από 2 έως 4 Οκτωβρίου 2006, υπό την προεδρία του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ. κ. Μακαρίου, προέδρου της Συνοδικής Επιτροπής επί της Βιοηθικής του Οικ. Πατριαρχείου.

Το Συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα βήμα ουσιαστικού θεολογικού, επιστημονικού και κοινωνικού διαλόγου γύρω από ένα ζήτημα με πολλαπλές διαστάσεις και μακροπρόθεσμες αρνητικές συνέπειες για την ελληνική κοινωνία. Η σταθερή μείωση των γεννήσεων, η γήρανση του πληθυσμού, η αύξηση της ηλικίας δημιουργίας οικογένειας, οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που επηρεάζουν την απόφαση τεκνοποίησης, αλλά και οι δυνατότητες που προσφέρει σήμερα η ιατρική επιστήμη δημιουργούν μια σύνθετη εικόνα, η οποία δεν μπορεί να προσεγγίζεται μονοδιάστατα.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου, διακεκριμένοι Ιεράρχες, καθηγητές, ιατροί, και ειδικοί επιστήμονες θα εξετάσουν το φαινόμενο της υπογεννητικότητας μέσα από διαφορετικές αλλά αλληλοσυμπληρούμενες οπτικές, καθώς το Δ΄ Συνέδριο Βιοηθικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου επιδιώκει να υπερβεί την απλή καταγραφή του δημογραφικού προβλήματος και να συμβάλει σ’ έναν ευρύτερο προβληματισμό γύρω από τις αιτίες που το προκαλούν, τις συνέπειές του, τους τρόπους αντιμετώπισής του αλλά και τις δυνατότητες ποιμαντικής παρέμβασης της Εκκλησίας. Στόχος είναι η συνάντηση της επιστημονικής γνώσης με τη βιοηθική και θεολογική σκέψη αλλά και η διατύπωση ερωτημάτων και προτάσεων που αφορούν άμεσα το μέλλον της κοινωνίας μας.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου:

4ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ «Υπογεννητικότητα» Κέντρον Κοινωνικής και Πολιτισμικής Διακονίας «ΘΕΟΜΗΤΩΡ» της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Ρέθυμνο, 2–4 Οκτωβρίου 2026

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026

Κέντρον Κοινωνικής και Πολιτισμικής Διακονίας «ΘΕΟΜΗΤΩΡ» της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο

17.00 Αφίξεις.

17.30–17.45 Αγιασμός υπό του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ. Μακαρίου, Προέδρου της Συνοδικής Επιτροπής και Εκπροσώπου του Οικουμενικού Πατριάρχου.

Έναρξις Συνεδρίου – Χαιρετισμοί

Πρόεδρος: Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Γρηγόριος, Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

• Μήνυμα της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

• Χαιρετισμός του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ. Μακαρίου, Προέδρου της Συνοδικής Επιτροπής και Εκπροσώπου του Οικουμενικού Πατριάρχου.

• Χαιρετισμός του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου, Προέδρου της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

• Χαιρετισμός του Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Προδρόμου.

• Χαιρετισμοί των Τοπικών Αρχόντων.

19.00–19.30 Εισαγωγική ομιλία του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ. Μακαρίου: «“Διά του ευαγγελίου εγώ υμάς εγέννησα” (Α΄ Κορ. δ΄, 15): Πνευματική πατρότητα και ποιμαντική της παιδοποιΐας».

19.30–19.45 Ερωτήσεις και τοποθετήσεις επί της εισηγήσεως.

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Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026

Α΄ Συνεδρία – Το χάρισμα της ζωής και της τεκνογονίας: θεολογικές, βιοηθικές και κοινωνικές παράμετροι.

Πρόεδρος: Ελλογιμ. κ. Εμμανουήλ Καραγεωργούδης, Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

08.30–09.00 Καφές-κέρασμα.

09.00–09.30 Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος: «Οικογένεια και η επιθυμία αποκτήσεως τέκνων».

09.30–10.00 Θεοφιλ. Επίσκοπος Ανδίδων κ. Ισίδωρος, επίκ. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ: «“Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε” στη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου Νύσσης: Υπογεννητικότητα βιολογική και πνευματική».

10.00–10.30 Ελλογιμ. κ. Κωνσταντίνος Πάντος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ: «Γονιμότητα – Υπογεννητικότητα: Η σημασία της ενημερώσεως».

10.30–11.00 Ελλογιμ. κ. Μιλτιάδης Βάντσος, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ: «Η ιατρικώς υποβοηθουμένη αναπαραγωγή ως μέσον αντιμετωπίσεως της υπογεννητικότητος; Προσέγγισις χριστιανικής βιοηθικής».

11.00–11.30 Ελλογιμ. κ. Κωνσταντίνος Κορναράκης, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ: «Η υπογεννητικότητα στον σύγχρονο πολιτισμό ως κρίση του προσώπου: Κριτική θεώρηση εξ επόψεως θεολογικής ανθρωπολογίας».

11.30–12.00 Εντιμολ. Άρχων κ. Κωνσταντίνος Δεληκωσταντής, Ομότιμος Καθηγητής του ΕΚΠΑ: «Απελευθέρωση της γυναίκας και υπογεννητικότητα».

12.00–12.30 Ερωτήσεις και τοποθετήσεις επί των εισηγήσεων.

Β΄ Συνεδρία – Το δώρον της ζωής και η ευθύνη του προσώπου: το ζήτημα των αμβλώσεων.

Πρόεδρος: Ελλογιμ. κ. Δημήτριος Σκρέκας, Επίκουρος Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης.

15.30–16.00 Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Καλιακμάνης, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ: «Ο άνθρωπος ανάμεσα στη χαρά της ζωής και την οδύνη των εκτρώσεων».

16.00–16.30 Ελλογιμ. κ. Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης, Καθηγητής Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ: «Η ηθική περί τις αμβλώσεις: Μία παλαιά ηθική συζήτηση υπό εντελώς νέο πρίσμα».

16.30–17.00 Ερωτήσεις και τοποθετήσεις επί των εισηγήσεων.

17.00–17.30 Διάλειμμα.

Γ΄ Συνεδρία – Η μέριμνα για τον άνθρωπο: κοινωνική ευθύνη, ποιμαντική φροντίδα και ιατρική διακονία.

Πρόεδρος: κ. Μανούσος Κλάδος, Δημοσιογράφος – Πρόεδρος της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Ρεθύμνης.

17.30–18.00 Ελλογιμ. κ. Κωνσταντίνος Κωτσιόπουλος, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ: «Δημογραφικό πρόβλημα: Κοινωνιολογικές και θεολογικές παράμετροι».

18.00–18.30 Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος Χριστόφορος Χρόνης, επίκ. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ: «Η ποιμαντική της Εκκλησίας απέναντι στις βιοηθικές προκλήσεις της υπογεννητικότητος: από την αβεβαιότητα στην εμπιστοσύνη στη Θεία Πρόνοια».

18.30–19.00 Ελλογιμ. κ. Χρήστος Λιονής, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης: «Υπογεννητικότητα – Ο ρόλος και η συμβολή του ιατρού της οικογενείας και των υπηρεσιών Πρωτοβαθμίας Φροντίδος Υγείας στην αντιμετώπισή της».

19.00–19.30 Ερωτήσεις και τοποθετήσεις επί των εισηγήσεων.

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Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026

Ιερά Μονή Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας Ρεθύμνης

07.00–11.00 Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία εις την Ιεράν Μονήν Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας Ρεθύμνης, ιερουργούντος του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ. Μακαρίου.

11.00–13.00 Πορίσματα – Λήξις Συνεδρίου.

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Οργανωτική Επιτροπή:

• Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. Μακάριος (Πρόεδρος)

• Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος

• Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρων

• Εντιμολ. Ομότιμος Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Δεληκωσταντής

• Ελλογιμ. Καθηγητής κ. Μιλτιάδης Βάντσος

• Ελλογιμ. Καθηγητής κ. Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης

• Ελλογιμ. Δρ. Κωνσταντίνος Μενιδιάτης

Επιτροπή Συμπερασμάτων:

• Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος

• Εντιμολ. Ομότιμος Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Δεληκωσταντής

• Ελλογιμ. Δρ. Κωνσταντίνος Μενιδιάτης

Γραμματεία:

• Πανοσιολ. Διάκονος κ. Βαρνάβας, Δευτερεύων των Πατριαρχείων

• Ελλογιμ. Δρ. Κωνσταντίνος Μενιδιάτης

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