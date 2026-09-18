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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ – Παρτιζάν 100-99: Δια… χειρός Φόστερ!(vid)

παοκ
clock 19:43 | 18/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με τρίποντο του Μάρκους Φόστερ στην εκπνοή ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 100-99 της Παρτιζάν στο ΟΑΚΑ στο πρώτο παιχνίδι του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Οι Θεσσαλονικείς είχαν σε όλο το παιχνίδι τον Τσεντί Οσμάν σε μεγάλη βραδιά με τους Σέρβους όμως να έχουν τις απαντήσεις και να διατηρούν ένα μικρό προβάδισμα στην αναμέτρηση.

Μία βολή για φάουλ σε «νεκρό» χρόνο και το καλάθι και πάλι του Κάρλικ Τζόουνς (14π.) έδωσαν το προβάδισμα στην ομάδα του Πεναρόγια με 95-97 στο 1:15 για τη λήξη του ματς, με τον Τανάσκοβιτς στα 39" να γράφει το 95-99, με τον Όσμαν (27π.) στα 35" με 2/2 βολές να μειώνει σε 97-99.

Ο Τανάσκοβιτς στη συνέχεια έκανε λάθος όμως, με τον Φόστερ με buzzer beater να δίνει τη νίκη στον ΠΑΟΚ με 100-99!



Τα δεκάλεπτα: 26-30, 52-54, 79-74, 100-99

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