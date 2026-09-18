Ηράκλειο: Στο ΙΤΕ ο Τάκης Θεοδωρικάκος – Εγκαινίασε τον Κόμβο Καινοτομίας και Προχωρημένης Εκπαίδευσης

Στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στις Βούτες Ηρακλείου, βρίσκεται ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Κρήτη.
Ο υπουργός θα έχει συνάντηση με τη διοίκηση του ΙΤΕ, ενώ παρέστη στα εγκαίνια του Κόμβου Καινοτομίας και Προχωρημένης Εκπαίδευσης. Η νέα υποδομή στοχεύει στην ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας και της σύνδεσής τους με την παραγωγική δραστηριότητα.
Νωρίτερα, ο κ. Θεοδωρικάκος επισκέφθηκε τα Πλαστικά Κρήτης στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου και το Mitsis Rinela στη Χερσόνησο, στο πλαίσιο των επαφών του με επενδυτικές και παραγωγικές δραστηριότητες του νησιού.
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