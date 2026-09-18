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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Στο ΙΤΕ ο Τάκης Θεοδωρικάκος – Εγκαινίασε τον Κόμβο Καινοτομίας και Προχωρημένης Εκπαίδευσης

Τάκης Θεοδωρικάκος
clock 18:08 | 18/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στις Βούτες Ηρακλείου, βρίσκεται ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Κρήτη.

Ο υπουργός θα έχει συνάντηση με τη διοίκηση του ΙΤΕ, ενώ παρέστη στα εγκαίνια του Κόμβου Καινοτομίας και Προχωρημένης Εκπαίδευσης. Η νέα υποδομή στοχεύει στην ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας και της σύνδεσής τους με την παραγωγική δραστηριότητα.

Νωρίτερα, ο κ. Θεοδωρικάκος επισκέφθηκε τα Πλαστικά Κρήτης στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου και το Mitsis Rinela στη Χερσόνησο, στο πλαίσιο των επαφών του με επενδυτικές και παραγωγικές δραστηριότητες του νησιού.

Τάκης Θεοδωρικάκος
Τάκης Θεοδωρικάκος
Τάκης Θεοδωρικάκος

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