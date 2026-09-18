Συνεχίζονται οι εργασίες σε δρόμους του Ηρακλείου για την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑΗ

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Συνεχίζονται από την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στο πλαίσιο του εμβληματικού έργου κατασκευής δικτύων ύδρευσης στην πόλη του Ηρακλείου. Το έργο στοχεύει στην προστασία των υδάτινων πόρων και στην αποφυγή των διαρροών.

Ειδικότερα από την Δευτέρα 21/9/26 και για περίπου μία εβδομάδα θα γίνονται εργασίες:

Στην οδό Καποδιστρίου από την συμβολή της με την Λ. Κνωσού έως την Λ. Δημοκρατίας.

Στην οδό Διονυσίου Σολωμού από την συμβολή της με την Λ. Κνωσού έως την Λ. Δημοκρατίας.

Στην οδό Μονής Αρετίου από την συμβολή της με την Λ. Κνωσού έως την Λ. Δημοκρατίας.

Στην οδό Γκάλη από την συμβολή της με την Λ. Δημοκρατίας έως την οδό Χρυσοστόμου.

Στην οδό Φωτάκη από την συμβολή της με την Λ. Δημοκρατίας έως την οδό Χρυσοστόμου.

Στην Λ. Εθν. Αντιστάσεως (άνοδος) από την συμβολή της με την οδό Β. Σμπώκου έως την Λ. Κνωσού (κάτω από την γέφυρα)

Στην Λ. Εθν. Αντιστάσεως (κάθοδος) από την συμβολή της με την Μονής Πρεβέλης έως την Μαξίμου Μαργουνίου

Στην οδό Μονής Πρέβελης από την συμβολή της με την Γερωνυμάκη έως την οδό Ιτάνου.

Η ΔΕΥΑΗ ζητάει την κατανόηση των δημοτών για αυτές τις απαραίτητες εργασίες.

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