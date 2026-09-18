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GOSSIP - LIFESTYLE

Από ψυχαγωγία... ενημέρωση η Μαρία Αντωνά

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clock 17:00 | 18/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το MEGA ενισχύει το ενημερωτικό του πρόγραμμα με το «MEGA Non Stop», ένα νέο, ευέλικτο magazino με σύγχρονη ματιά και δημοσιογραφική ουσία. Από το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 09:20, ο Ζήσης Μούσιος, ο Βασίλης Τσεκούρας και η Μαρία Αντωνά δίνουν ραντεβού με τους τηλεθεατές μέσα από μία εκπομπή με συνεχή ροή, γρήγορο tempo και πολυδιάστατη θεματολογία.

Το «MEGA Non Stop» εστιάζει στον πυρήνα της επικαιρότητας, αναδεικνύοντας τις ανθρώπινες ιστορίες και τις αλλαγές που φέρνουν τα μεγάλα γεγονότα στην καθημερινότητα των πολιτών.

Με σύγχρονη οπτική αφήγηση και άμεσα αντανακλαστικά, η εκπομπή συνδέει τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία, την τεχνολογία και την κοινωνία, μεταφέροντας τον παλμό τόσο από τα μεγάλα αστικά κέντρα όσο και από την περιφέρεια.

Η δημοσιογραφική διορατικότητα του Ζήση Μούσιου, η αναλυτική προσέγγιση του Βασίλη Τσεκούρα και η επικοινωνιακή παρουσία της Μαρίας Αντωνά συνθέτουν μια συμπαγή ομάδα, με διαφορετικές οπτικές, αλλά κοινό στόχο: ένα πρωινό Σαββατοκύριακου με αξιόπιστη ενημέρωση, δυναμικό ρυθμό και σύγχρονο χαρακτήρα.

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