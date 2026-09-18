Χανιά: Πολιτιστική "απόβαση" 23 Φινλανδών καλλιτεχνών της φωτογραφίας

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Την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου στο χώρο των μαθημάτων φωτογραφίας της ΕΦΕ παραρτήματος Χανίων, Υψηλαντών 3 όπου παραχωρεί η Λέσχη προσωπικού ΔΕΗ, φιλοξενήθηκαν 23 Φιλανδοί καλλιτέχνες από 16 διαφορετικούς συλλόγους τέχνης (ζωγραφικής, γλυπτικής κλπ).

Μετά το καλωσόρισμα του προέδρου Γιώργου Δανά και την βοήθεια της επίτιμης πρόξενου της Φιλανδίας κα Μαριάννε Νισσίλα – Μπατάκη παρουσιάστηκαν φωτογραφίες και δράσεις των Φινλανδών και Ελλήνων καλλιτεχνών. Από την πλευρά των Χανίων την παρουσίαση έκανε το Γιώργος Μπαλαδάκης.

Η συνάντηση γνωριμίας έγινε υπό την αιγίδα του προγράμματος Erasmus και αποτελεί την αρχή συνεργασίας με Έλληνες και Φιλανδούς καλλιτέχνες

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