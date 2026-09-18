Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης η επιτροπή αγώνα κατά της λειτουργίας λατομείου στο Μοχό

Με τη Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Μαρία Κοζυράκη συναντήθηκαν σήμερα μέλη της Επιτροπής Αγώνα κατά της ανάπτυξης και λειτουργίας δανειοθαλάμου στη Θέση «Φουσκιές» της Κοινότητας Μοχού Δ. Χερσονήσου.

Στην προγραμματισμένη συνάντηση, ενημερωτικού χαρακτήρα, συμμετείχε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κώστας Λαγουδάκης, πρώην Δήμαρχος Μαλίων και τα μέλη Μανόλης Ζερβάκης, Σοφία Φρουδαράκη και Μανόλης Σουρανάκης.



Συμμετείχαν επίσης υπηρεσιακά στελέχη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και ειδικότερα οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Υδάτων, Τεχνικού ελέγχου και Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε προκειμένου εκπρόσωποι των φορέων της περιοχής του Δήμου Χερσονήσου, Αγριανών, Λιμένος Χερσονήσου, Χερσονήσου, Σταλίδας, Μαλίων, Μοχού, Ποταμιών, Αβδού και Γωνιών, να εκφράσουν τη θέση τους για την κατασκευή επικείμενου δανειοθαλάμου στην Κοινότητα Μοχού για την παραγωγή αδρανών υλικών οδοστρωσίας.







Οι εν λόγω φορείς, γνωστοποίησαν στη Γραμματέα ΑΔΚ, ψήφισμα που εξέδωσαν ομόφωνα, λαμβάνοντας θέση για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο της διαβούλευσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου στο Καστέλι Κρήτης και των οδικών του συνδέσεων ως προς την κατασκευή και λειτουργία νέου δανειοθαλάμου εκμετάλλευσης ασβεστόλιθου, στη θέση «Φουσκιές» της Κοινότητας Μοχού, Δ. Χερσονήσου.

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