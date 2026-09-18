Καρβέλας: «Δυστυχώς δεν έχω πάρει κανένα ναρκωτικό στη ζωή μου, από τα 18 μου δεν έχω πιει ούτε μια γουλιά κρασί»

Toν Νίκο Καρβέλα φιλοξένησε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος στην πρώτη εκπομπή της φετινής σεζόν για την «Κοινωνία Άνω-Κάτω» και μίλησε για τη σχέση του με τις καταχρήσεις, αν έχει δηλαδή δοκιμάσει ποτέ ναρκωτικά στη ζωή του.

«Μακάρι να είχα πάρει LSD, δεν έχω πάρει. Δεν μου το επιτρέπει η υγεία μου. Δυστυχώς δεν έχω πάρει κανένα ναρκωτικό στη ζωή μου. Είμαι ο μόνος άνθρωπος που είμαι άσπιλος και αμάραντος. Δεν έχω πάρει ούτε μπίρα. Μια φορά πήρα μπίρα και ο άνθρωπος που ήμουν μαζί του, μου είπε μετά από δυο ώρες που τον πήρα τηλέφωνο και τον ρώτησα τι έγινε – τότε δεν είχαμε κινητά – ότι μετά που ήπιαμε, ανεβήκαμε πάνω για να παίξω στο πιάνω κάτι τραγούδια, έκατσα στο πιάνω και μετά σηκώθηκα, πήγα στο κρεβάτι και κοιμήθηκα.

Του είπα ότι δεν έχω συνείδηση. Είχα πιεί τέσσερις γουλιές μπίρα και ξέχασα το ποιός είμαι και τι κάνω. Δεν έχω πιεί ποτέ στη ζωή μου, δεν έχω καπνίσει ποτέ, μπάφο έχω κάνει μια φορά που διαπίστωσα τα συμπτώματα. Από τα 18 μου μέχρι τα 75 μου, δεν έχω πιεί ούτε μια γουλιά κρασί. Είμαι εντελώς αχάμπαρος από όλα αυτά τα πράγματα, όχι κατ’ επιλογή» είπε ο Νίκος Καρβέλας.

Και πρόσθεσε, «Αν είχα επιλογή, νομίζω θα ήμουν χωμένος στα drugs και θα μου άρεσε πάρα πολύ να παίρνω Lsd, αν δε φοβόμουν ότι θα χαθώ κάποια στιγμή. Θα μου άρεσε να βλέπω εικόνες, χρώματα, δε ξέρω, μου έχει μείνει απωθημένο αυτό. Θα ήθελα να πάρω τέτοια παραισθησιογόνο, τι να πάρω speed; Εγώ είμαι σαν να έχω βουτήξει στην κοκαϊνη. Να πάρω κάτι να βλέπω άλλες εικόνες. Στα 18 μου μόνο κάπνισα ένα τσιγάρο που δεν ξέρω τι είχε μέσα, και είχα τρομακτικές παραισθήσεις, χάθηκα σε κάποια διάσταση, δε μπορούσα να μιλήσω, να καταλάβω τι μου λέγανε, και όταν με έβαλε ο αδελφός μου στο πιάνο να καθίσω, έβαλα τα χέρια μου και δε μπορούσα να παίξω, δε μπορούσα να σχηματίσω προτάσεις».

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