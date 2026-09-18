"Χρυσάφι" στα λιόφυτα: Πώς θα πάρετε έως 1.000 ευρώ το στρέμμα από τα νέα Σχέδια Βελτίωσης

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία για την υποβολή αιτήσεων στα νέα Σχέδια Βελτίωσης, τα οποία φέρνουν σημαντικά κίνητρα για τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η εγκατάσταση νέων ελαιώνων, με τις επιλέξιμες δαπάνες να φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ ανά στρέμμα.

Η πλατφόρμα του ΟΠΣΚΕ (opske.gr) για την ηλεκτρονική υποβολή των φακέλων προγραμματίζεται να ανοίξει στις 6 Οκτωβρίου και οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί θα έχουν περιθώριο υποβολής έως τις 20 Ιανουαρίου.

Τα ποσά ενίσχυσης ανά σύστημα φύτευσης

Το ανώτατο όριο της επιλέξιμης δαπάνης για τη φύτευση ελιάς κλιμακώνεται ανάλογα με την πυκνότητα των δέντρων ανά στρέμμα, πριμοδοτώντας τις πιο εντατικές και σύγχρονες μορφές καλλιέργειας:

250 ευρώ/στρέμμα: Για παραδοσιακή φύτευση σε ελεύθερο σχήμα (κύπελλο) με πυκνότητα έως 30 δέντρα ανά στρέμμα.

400 ευρώ/στρέμμα: Για πυκνή φύτευση με 31 έως 50 δέντρα ανά στρέμμα.

1.000 ευρώ/στρέμμα: Για υπέρπυκνο γραμμικό σύστημα με 150 έως 200 δέντρα ανά στρέμμα.

Ποσοστά επιδότησης και μπόνους για νέους αγρότες

Η βασική (οριζόντια) επιδότηση για όλες τις περιφέρειες της χώρας ξεκινά από το 50%.

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Ωστόσο, το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί σημαντικά:

Έως 70% συνολικά για τους Νέους Αγρότες, οι οποίοι λαμβάνουν επιπλέον μπόνους +10% (και σε ορισμένες περιπτώσεις +20% ανάλογα με την περιοχή).

Επιπλέον μπόνους 10% προβλέπεται για επενδύσεις που πραγματοποιούνται στα Μικρά Νησιά του Αιγαίου Πελάγους, καθώς και σε περιοχές που εντάσσονται στα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης (π.χ. Δυτική Μακεδονία, Μεγαλόπολη).

Οι 3 μεγάλες ανατροπές του προγράμματος

Το νέο πλαίσιο φέρνει σημαντικές αλλαγές στις διαδικασίες και τους όρους υλοποίησης των επενδύσεων:

Οι παραγωγοί μπορούν πλέον να επιδοτηθούν για την αγορά αγροτικής γης χωρίς τον περιορισμό τα νέα κτήματα να εφάπτονται με την υφιστάμενη περιουσία τους. Τα αγροτεμάχια μπορούν να βρίσκονται οπουδήποτε, αρκεί να εξυπηρετούν αποδεδειγμένα το επενδυτικό σχέδιο.

Υποχρεωτικές 3 Προσφορές

Για κάθε δαπάνη που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ, γίνεται υποχρεωτική η προσκόμιση τριών ανεξάρτητων οικονομικών προσφορών. Το μέτρο αυτό αφορά και τις μαζικές αγορές (π.χ. αγορά εκατοντάδων δενδρυλλίων ελιάς που ξεπερνούν συνολικά το χιλιάρικο).

Αυστηρά ηλεκτρονική διαδικασία:

Η υποβολή και η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά ψηφιακά, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και επιταχύνοντας τους χρόνους έγκρισης.

Επιλέξιμες συμπληρωματικές δαπάνες

Εκτός από το κόστος αγοράς των δενδρυλλίων και των εργασιών φύτευσης, οι παραγωγοί μπορούν να εντάξουν στο Σχέδιο Βελτίωσης:

Περίφραξη των νέων αγροτεμαχίων.

Εγκατάσταση συστημάτων άρδευσης (στάγδην άρδευση) για την ορθολογική διαχείριση του νερού.

Αγορά γεωργικού εξοπλισμού (τρακτέρ, παρελκόμενα, μηχανήματα συγκομιδής).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν άμεσα σε εξειδικευμένους μελετητές για τη σύνταξη του φακέλου τους, καθώς η συγκέντρωση των δικαιολογητικών και η λήψη των προσφορών απαιτούν έγκαιρη προετοιμασία.

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