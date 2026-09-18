Δήμος Βιάννου: Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο Συκολόγος – Τέρτσα

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Από τον Δήμο Βιάννου ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο προγραμματισμένων έργων για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας, από την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο τμήμα του δρόμου από τον οικισμό Συκολόγο προς τον οικισμό Τερτσών (στη θέση Αστιβιδόλακκος).

Η διακοπή κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την ομαλή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών στο οδόστρωμα.

Εναλλακτικές Διαδρομές



Για τη διευκόλυνσή τους, οι οδηγοί μπορούν να χρησιμοποιούν τις εξής εναλλακτικές διαδρομές:

Τέρτσα ➔ Λουτράκι Σύμης ➔ Επαρχιακή Οδός 33



Τέρτσα ➔ Χλιά ➔ Συνδωνία







Παρακαλούνται οι διερχόμενοι οδηγοί να επιδεικνύουν την απαραίτητη προσοχή και να συμμορφώνονται με την προσωρινή εργοταξιακή σήμανση.

Ζητούμε την κατανόηση των συνδημοτών και των επισκεπτών μας για την προσωρινή αναστάτωση.

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