Αγία Σοφία: Στο φως το άγνωστο υπόγειο δίκτυο των 9 χιλιομέτρων

Η Αγία Σοφία προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο. Ωστόσο, πέρα από τον τρούλο, τα ψηφιδωτά και την αρχιτεκτονική του ναού, το μνημείο διαθέτει και ακόμη ένα επίπεδο, το οποίο εκτείνεται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους και παραμένει σε μεγάλο βαθμό απρόσιτο στο κοινό.



Οι πληροφορίες που έδωσε ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νουρί Ερσόι σε συνέντευξη Τύπου με δημοσιογράφους στο Καχραμανμαράς σχετικά με τις εργασίες αποκατάστασης στην Αγία Σοφία αποκάλυψαν νέες λεπτομέρειες για αυτή την αθέατη πλευρά του μνημείου.

Ο Ερσόι δήλωσε ότι στην Αγία Σοφία πραγματοποιούνται εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης και ανέφερε ότι αυτές δεν περιορίζονται στους ορατούς χώρους, αλλά επεκτείνονται και στα τμήματα κάτω από το κτίριο, στα οποία οι επισκέπτες δεν έχουν πρόσβαση.

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Ο υπουργός ανέφερε ότι κάτω από την Αγία Σοφία υπάρχει ένα εκτεταμένο δίκτυο περασμάτων και σηράγγων, που εκτείνεται σε μήκος έως και 9 χιλιομέτρων.

Οπως είπε, σε ορισμένα σημεία έχουν καταγραφεί καταρρεύσεις που εμποδίζουν τη διέλευση. Πρόσθεσε ότι στις συγκεκριμένες περιοχές έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις εργασίες καθαρισμού. Οι εργασίες για την απομάκρυνση της λάσπης και του πηλού, τον έλεγχο της υγρασίας και τη διασφάλιση της στατικής ασφάλειας συνεχίζονται, ανέφερε.

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Ο Ερσόι τόνισε πως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο να ανοίξουν για το κοινό τα τμήματα που είναι ασφαλή και κατάλληλα για επίσκεψη.

«Αν αυτό καταστεί δυνατό, όπως είπε, ένα σημαντικό υπόγειο τμήμα της Αγίας Σοφίας, το οποίο σήμερα παραμένει απρόσιτο στους επισκέπτες, θα μπορούσε να ανοίξει για το κοινό».

Πηγή: Kathimerini.gr

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