Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα αγγίζει την 10η θέση μετά την ιστορική νίκη του ΟΦΗ

Η ιστορική νίκη τιου ΟΦΗ επί της Χοφενχάιμ έφερε την Ελλάδα σε απόσταση αναπνοής από την πρώτη δεκάδα στη βαθμολογία της UEFA/

Η σεζόν 2026-27 εξελίσσεται στη χρονιά αντεπίθεσης της Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA, που δείχνει έτοιμη πάρει τη 10η θέση και να βγάλει απευθείας ομάδα στη League Phase του Champions League. Μετά τους Πειραιώτες που νίκησαν την Γιαγκελόνια, ήρθε η σειρά των Κρητικών να νικήσουν την Χόφενχαϊμ δώσουν ακόμα 400 πόντους στην Ελλάδα.

Η Ελλάδα πλησίασε σε απόσταση βολής από την Τσεχία και την Πολωνία που ισοβαθμούν στην 10η θέση. Η χώρα μας απέχει μόλις 113 βαθμούς από την 10η θέση, που σημαίνει κάτι λιγότερο από μία ισοπαλία.

H βαθμολογία

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