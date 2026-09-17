Μαζωνάκης: Συγκλονίζει ο πατέρας του

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Συντετριμμένοι είναι οι συγγενείς του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά τον ξαφνικό θάνατό του.

Ο Μανώλης Μαζωνάκης με λυγισμένη φωνή δήλωσε πως αισθάνθηκε δικαιώση για τον αδόκητο θάνατο του παιδιού.

«Δεν μπορώ, όλη μέρα στην τηλεόραση είμαι και κοιτάω το παιδί μου. Βέβαια δικαιώθηκε. Ο θάνατος του θα σώσει πολλά παιδιά και θα αναγκάσει το κράτος τέτοιες περιπτώσεις να τις ψάχνει καλά», δήλωσε ο Μανώλης Μαζωνάκης, μιλώντας για τον θάνατο του γιου του, Γιώργου.

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