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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κύπελλο μπάσκετ: Αποκλείστηκε το Ρέθυμνο

agor
clock 21:20 | 17/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η 2η αγωνιστική της Α’ Φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας, με φόντο του UNICEF Trophy, ολοκληρώθηκε στο Κλειστό «Μελίνα Μερκούρη» Ρεθύμνου, εκεί όπου η Πεύκη πήρε το «διπλό» με 62-58 έναντι του Ρεθύμνου και προκρίθηκε στη Β’ Φάση, εκεί όπου θα υποδεχθεί τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου.

Διαιτητές: Κιουλαφάς-Βάγιας-Παπαδάκη (Πετράκης)

Δεκάλεπτα: 15-14, 36-30, 45-46, 58-62

ΑΓΟ Ρεθύμνου (Κούμουλος): Καλύβας, Γιοβάνοβιτς 15 (2), Στέβοβιτς Μ. 7 (1), Παπαβασιλείου 7 (1), Στέβοβιτς Ν. 4, Σκουλαριώτης 6 (2), Τασιούδης 1, Δουλγεράκης, Κουτσαντωνάκης 2, Καλαμπόγιας 9 (2), Πέτγουει 5 (1), Λίβανος 2

ΑΟ Πεύκης (Παύλος): Γιαννάκης, Γιακάι 15 (2), Σπανός 30 (3), Δήμου 9 (1), Λέζος 1, Κωνσταντακόπουλος, Μπόσκοβιτς 7 (1)

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής της Α’ Φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας:

Ολυμπιακός Βόλου-Α.Κ. Καρδίτσας 73-89

Πάνθηρες-Ιωνικός Ιωνίας 71-91

Εκπαιδευτήρια Ο Πλάτων-Πανελλήνιος 69-106

Π. Φάληρο-ΚΟ Χολαργού 79-72

Ερμής Αργυρούπολης-Σπόρτιγκ 73-77

Μανδραϊκός-Αθηναϊκός 77-93

ΕΑ Προμηθέας 2014-Απόλλων Π. 106-78

ΧΑΝΘ-Πανόραμα 67-61

ΑΓΟ Ρεθύμνου-ΑΟ Πεύκης 58-62

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στη Β’ Φάση:

 

ΗΜ/ΝΙΑ       ΓΗΠΕΔΟ      ΩΡΑ       ΑΓΩΝΕΣ

 

19/09/2026 ΔΑΚ ΠΛΑΤΩΝ   17.00  ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ

 

19/09/2026 ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 17.00  ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ- ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ

 

19/09/2026 ΔΙΑΒΑΤΩΝ     17.00  ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ-ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΗΜ/ΝΙΑ       ΓΗΠΕΔΟ      ΩΡΑ       ΑΓΩΝΕΣ

 

20/09/2026              17.00  ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ-ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

20/09/2026 ΚΑΛΤΣΑΣ»     17.00  ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ

 

20/09/2026 ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ»  17.00  ΑΚ. ΚΑΛ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΧΑΝΘ

 

20/09/2026 ΜΠΕΦΟΝ       18.00  ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ-ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014

 

20/09/2026 ΣΠΟΡΤΙΓΚ     18.00  ΣΠΟΡΤΙΓΚ-ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

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