Κύπελλο μπάσκετ: Αποκλείστηκε το Ρέθυμνο

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Η 2η αγωνιστική της Α’ Φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας, με φόντο του UNICEF Trophy, ολοκληρώθηκε στο Κλειστό «Μελίνα Μερκούρη» Ρεθύμνου, εκεί όπου η Πεύκη πήρε το «διπλό» με 62-58 έναντι του Ρεθύμνου και προκρίθηκε στη Β’ Φάση, εκεί όπου θα υποδεχθεί τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου.

Διαιτητές: Κιουλαφάς-Βάγιας-Παπαδάκη (Πετράκης)



Δεκάλεπτα: 15-14, 36-30, 45-46, 58-62



ΑΓΟ Ρεθύμνου (Κούμουλος): Καλύβας, Γιοβάνοβιτς 15 (2), Στέβοβιτς Μ. 7 (1), Παπαβασιλείου 7 (1), Στέβοβιτς Ν. 4, Σκουλαριώτης 6 (2), Τασιούδης 1, Δουλγεράκης, Κουτσαντωνάκης 2, Καλαμπόγιας 9 (2), Πέτγουει 5 (1), Λίβανος 2



ΑΟ Πεύκης (Παύλος): Γιαννάκης, Γιακάι 15 (2), Σπανός 30 (3), Δήμου 9 (1), Λέζος 1, Κωνσταντακόπουλος, Μπόσκοβιτς 7 (1)

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής της Α’ Φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας:

Ολυμπιακός Βόλου-Α.Κ. Καρδίτσας 73-89

Πάνθηρες-Ιωνικός Ιωνίας 71-91

Εκπαιδευτήρια Ο Πλάτων-Πανελλήνιος 69-106

Π. Φάληρο-ΚΟ Χολαργού 79-72

Ερμής Αργυρούπολης-Σπόρτιγκ 73-77

Μανδραϊκός-Αθηναϊκός 77-93

ΕΑ Προμηθέας 2014-Απόλλων Π. 106-78

ΧΑΝΘ-Πανόραμα 67-61

ΑΓΟ Ρεθύμνου-ΑΟ Πεύκης 58-62

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στη Β’ Φάση:





ΗΜ/ΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΑΓΩΝΕΣ





19/09/2026 ΔΑΚ ΠΛΑΤΩΝ 17.00 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ





19/09/2026 ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 17.00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ- ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ





19/09/2026 ΔΙΑΒΑΤΩΝ 17.00 ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ-ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΑΓΩΝΕΣ





20/09/2026 17.00 ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ-ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ





20/09/2026 ΚΑΛΤΣΑΣ» 17.00 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ





20/09/2026 ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ» 17.00 ΑΚ. ΚΑΛ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΧΑΝΘ





20/09/2026 ΜΠΕΦΟΝ 18.00 ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ-ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014





20/09/2026 ΣΠΟΡΤΙΓΚ 18.00 ΣΠΟΡΤΙΓΚ-ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ