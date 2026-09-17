Συνελήφθη για κλοπή η… “Τζένιφερ Λόπεζ

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Μια γυναίκα από τη Μινεσότα έγινε viral στο διαδίκτυο μετά τη δημοσιοποίηση της φωτογραφίας σύλληψής της, καθώς πολλοί χρήστες παρατήρησαν την εκπληκτική ομοιότητά της με την παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια Τζένιφερ Λόπεζ.

Η 35χρονη Σιρένα Αν Κουαστ συνελήφθη στις 30 Αυγούστου, καθώς κατηγορείται ότι έκλεψε από κατάστημα στο Μοντιτσέλο δύο διπλές συσκευασίες μπαταριών για ηλεκτρικά εργαλεία, συνολικής αξίας περίπου 580 δολαρίων, σύμφωνα με μήνυση που εξασφάλισε το The Watch MN.

Ένας υπάλληλος του καταστήματος φέρεται να αναγνώρισε την Κουαστ, η οποία κατάγεται από το Σεντ Κλάουντ, από μια φερόμενη κλοπή που είχε σημειωθεί δύο ημέρες νωρίτερα και κάλεσε την αστυνομία.

Minnesota shoplifter's mugshot goes viral for striking resemblance to Jennifer Lopez https://t.co/idTVZ6D5xj https://t.co/duouBfbLc3 — New York Post (@nypost) September 17, 2026

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Κουαστ παραδέχθηκε ότι πήρε τις συσκευασίες με τις μπαταρίες και οδηγήθηκε στο κρατητήριο, αντιμετωπίζοντας κατηγορία για κλοπή πλημμεληματικού χαρακτήρα.

Ωστόσο, η φερόμενη κλοπή δεν είναι αυτή που μονοπωλεί τη συζήτηση στο διαδίκτυο.

Αυτό που έχει τραβήξει την προσοχή είναι η εντυπωσιακή ομοιότητα της 35χρονης με την Τζένιφερ Λόπεζ στη φωτογραφία της σύλληψής της, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του σερίφη της κομητείας Ράιτ.

Πολλοί χρήστες στα social media υποστήριξαν ότι με την πρώτη ματιά πίστεψαν πως στη φωτογραφία βρισκόταν η ίδια η Τζένιφερ Λόπεζ.

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