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ΚΡΗΤΗ

Χανιά: Η Αστυνομία αναζητά τον οδηγό και τη συνοδό για τα δύο νήπια που ξέχασαν στο λεωφορείο

σχολικό
clock 18:35 | 17/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στην αντικατάσταση της σχολικής συνοδού προχώρησε το ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου, μετά το περιστατικό με τα δύο παιδιά, ηλικίας 4 και 5 ετών, που φέρεται να παρέμειναν για περίπου πέντε ώρες μέσα σε σχολικό λεωφορείο σε περιοχή των Χανίων.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η συνοδός απομακρύνθηκε από το συγκεκριμένο δρομολόγιο και αντικαταστάθηκε από την επόμενη ημέρα. Η ίδια φέρεται να ανέφερε ότι τα δύο παιδιά είχαν αποκοιμηθεί και δεν αντιλήφθηκε ότι παρέμεναν στο όχημα.

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία Χανίων διερευνά την υπόθεση και αναζητά τον οδηγό και τη συνοδό προκειμένου να καταθέσουν για τις συνθήκες του περιστατικού. Σύμφωνα με καταγγελίες γονέων, τα δύο παιδιά εντοπίστηκαν αργότερα μέσα στο λεωφορείο, εμφανώς αναστατωμένα.

Το ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου, σε ανακοίνωσή του, σημειώνει ότι οι εξηγήσεις της σχολικής συνοδού δεν κρίθηκαν επαρκείς από τη Διοίκηση και για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε η απομάκρυνσή της.

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