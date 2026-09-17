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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Κατέληξε ο 54χρονος που έπεσε από τα Ενετικά Τείχη

Ενετικά Τείχη
clock 18:41 | 17/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υπέκυψε στα τραύματα του ο 54χρονος άνδρας που νωρίτερα το απόγευμα έπεσε από τα Ενετικά Τείχη του Ηρακλείου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Στο σημείο βρέθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου τον παρέλαβε σοβαρά τραυματισμένο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Ωστόσο ο 54χρονος έφερε πολλαπλά τραύματα, που από την πρώτη στιγμή χαρακτηρίζονταν σοβαρά. Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας κατέληξε μέσα στο ασθενοφόρο ύστερα από ανακοπή.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Κομμένο Μπεντένι, κοντά στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο. Πιθανότατα ο άνδρας να αντιμετώπιζε ψυχιατρικά προβλήματα τα οποία τον οδηγησαν στο απονενοημέ

νο διάβημα.

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