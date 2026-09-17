Οι οπαδοί της Χόφενχαϊμ στο Ηράκλειο (φωτο)

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Γερμανικό χρώμα έχει αποκτήσει το Ηράκλειο, καθώς αρκετοί φίλαθλοι της Χόφενχαϊμ έχουν φτάσει στην πόλη για το αποψινό ματς με τον ΟΦΗ, δημιουργώντας μια ξεχωριστή ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα στους δρόμους και τα σημεία συνάντησης της Κρήτης.

Οι φίλοι της γερμανικής ομάδας, φορώντας εμφανίσεις και κασκόλ της Χόφενχαϊμ, κινούνται στους κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου, απολαμβάνοντας την παραμονή τους στην πόλη και περιμένοντας με ανυπομονησία την ποδοσφαιρική αναμέτρηση.

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Η παρουσία τους δεν περνά απαρατήρητη. Ηδη έχουν συγκεντρωθεί στήν πλατεία του Καραβολα και θα πάνε οδικώς στο γήπεδο με τη διακριτική παρουσία της Αστυνομίας.