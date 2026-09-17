Αμαριανό: Τιμά τον πολιούχο του Άγιο Ευστάθιο τον Πλακίδα (βίντεο)

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τιμά στις 20 Σεπτεμβρίου το Αμαριανό Ηρακλείου τον πολιούχο του, Άγιο Ευστάθιο τον Πλακίδα, ο οποίος κατέχει ξεχωριστή θέση στην πίστη, την ιστορία και την παράδοση του χωριού.

Με αφορμή την εορτή του Αγίου, το Κατσουναδολόγιο δημιούργησε ένα ειδικό αφιέρωμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου του Πλακίδα, στην ιστορία του και στα ιερά λείψανα που φυλάσσονται στην ενορία, μέσα από την αφήγηση του πατρός Κωστή Ψηλάκη.

Ο πατήρ Κωστής Ψηλάκης ανοίγει τις πόρτες του ναού και μιλά στον Μάρκο Σμυρνάκη για την ιστορία του, για το πώς έφτασαν τα ιερά λείψανα στην ενορία, αλλά και για θαύματα που, σύμφωνα με την τοπική θρησκευτική παράδοση και τις μαρτυρίες πιστών, αποδίδονται στον Άγιο Ευστάθιο.

Μέσα από την κάμερα παρουσιάζεται επίσης η διαδικασία της προσκύνησης των ιερών λειψάνων, ενώ ξετυλίγονται ιστορίες και παραδόσεις που έχουν περάσει από γενιά σε γενιά και εξακολουθούν να συνδέουν τον Άγιο με το Αμαριανό και τους ανθρώπους του.

Το αφιέρωμα δημιουργήθηκε προς τιμήν του Αγίου Ευσταθίου του Πλακίδα και της εορτής του στις 20 Σεπτεμβρίου, αλλά και με στόχο να καταγραφεί ένα κομμάτι της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Αμαριανού, ώστε οι ιστορίες του τόπου να παραμείνουν ζωντανές και να ταξιδέψουν πέρα από τα όρια του χωριού.

Ένα αφιέρωμα στην πίστη, την ιστορία, την παράδοση και τη μνήμη ενός μικρού κρητικού χωριού, με αφορμή μία από τις σημαντικότερες ημέρες του Αμαριανού.

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