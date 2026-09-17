Super League: Ο Τσακαλίδης "σφυρίζει" το ματς ΟΦΗ-Αστέρας

Ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης του Συνδέσμου Χαλκιδικής θα διευθύνει το Κυριακάτικο εντός έδρας ματς του ΟΦΗ με τον Αστέρα Τρίπολης για την 5η αγωνιστική της Super League.



Αναλυτικά οι διαιτητές της 5ης αγωνιστικής:

5η αγωνιστική



Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου



19:00 Ατρόμητος-Κηφισιά (Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου)



Διαιτητής: Γιουματζίδης (Πέλλας)



Βοηθοί: Μάτσας (Ηρακλείου) – Καραγκιζόπουλος (Ημαθίας)



4ος διαιτητής: Τομαράς (Θράκης)



VAR: Φωτιάς (Πέλλας)



AVAR: Πουλικίδης (Δράμας)



Παρατηρητής: Νικολακόπουλος (Αθηνών)

19:30 Άρης-Ηρακλής («Κλεάνθης Βικελίδης»)



Διαιτητής: Βεργέτης (Αρκαδίας)



Βοηθοί: Μπούξμπαουμ (Αν. Αττικής) – Στάικος (Λάρισας)



4ος διαιτητής: Ματσούκας (Ευβοίας)



VAR: Κουμπαράκης (Κυκλάδων)



AVAR: Ντάουλας (Δυτ. Αττικής)



Παρατηρητής: Κουκουλάκης (Ηρακλείου)

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου



17:00 Λεβαδειακός-Ολυμπιακός (Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς)



Διαιτητής: Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)



Βοηθοί: Φωτόπουλος (Αθηνών) – Κλεπετσάνης (Κορινθίας)



4ος διαιτητής: Κατόπης (Σάμου)



VAR: Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)



AVAR: Αντωνίου (Αχαΐας)



Παρατηρητής: Γκάγκας (Λάρισας)

18:00 Βόλος-ΑΕΚ (Πανθεσσαλικό Στάδιο)



Διαιτητής: Πολυχρόνης (Πιερίας)



Βοηθοί: Δημητριάδης (Μακεδονίας) – Στεφανής (Καρδίτσας)



4ος διαιτητής: Ζαμπαλάς (Ηπείρου)



VAR: Τζήλος (Λάρισας)



AVAR: Μόσχου (Λασιθίου)



Παρατηρητής: Κυρίου (Αρκαδίας)

19:00 ΟΦΗ-Αστέρας Τρίπολης (Παγκρήτιο Στάδιο)



Διαιτητής: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)



Βοηθοί: Κωσταράς (Αιτωλοακαρνανίας) – Κορώνας (Πειραιώς)



4ος διαιτητής: Τικόζογλου (Μακεδονίας)



VAR: Πουλικίδης (Δράμας)



AVAR: Γιουματζίδης (Πέλλας)



Παρατηρητής: Ευθυμιάδης (ΕΠΟ)

19:30 Καλαμάτα-Παναθηναϊκός (Δημοτικό Γήπεδο Νεάπολης)



Διαιτητής: Παπαπέτρου (Αθηνών)



Βοηθοί: Μεϊντανάς (Αχαΐας) – Παπαδάκης (Ηρακλείου)



4ος διαιτητής: Ντάουλας (Δυτ. Αττικής)



VAR: Βεργέτης (Αρκαδίας)



AVAR: Κόκκινος (Χαλκιδικής)



Παρατηρητής: Θάνος (Ηπείρου)

21:00 Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ (Γήπεδο Παναιτωλικού)



Διαιτητής: Κατοίκος (Αθηνών)



Βοηθοί: Μητροφάνης – Κολλιάκος (Αθηνών)



4ος διαιτητής: Φίτσας (Πρέβεζας-Λευκάδας)



VAR: Ματσούκας (Ευβοίας)



AVAR: Φωτιάς (Πέλλας)



Παρατηρητής: Τριτσώνης (Αθηνών)

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