Κρήτη: Ξέφυγαν οι τιμές καυσίμων - Πάνω από 2,20 η αμόλυβδη στο Ηράκλειο, χωρίς αυξήσεις τα ταξί

Η εκτίναξη του κόστους των καυσίμων προκαλεί ασφυξία στην Κρήτη. Τα νοικοκυριά αδυνατούν να καλύψουν τις καθημερινές τους μετακινήσεις, ενώ οι επαγγελματίες ταξί, ιδιοκτήτες λεωφορείων, οι μεταφορείς, οι αγρότες και οι παραγωγοί της βλέπουν το κόστος παραγωγής να εκτοξεύεται σε επίπεδα που καθιστούν τα προϊόντα τους μη ανταγωνιστικά.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις προειδοποιούν για ένα κύμα ανατιμήσεων σε βασικά αγαθά και προϊόντα πρώτης ανάγκης, καθώς η αύξηση της τιμής του diesel μετακυλίεται άμεσα στην αγορά. Η παγκόσμια αλλά και η εγχώρια οικονομία βρίσκεται σε τροχιά ακραίας αβεβαιότητας και έντονων πληθωριστικών πιέσεων, καθώς οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς καταγράφουν νέο ράλι ανόδου.

Οι επιπτώσεις αυτής της διεθνούς ανάφλεξης γίνονται άμεσα αισθητές στην ελληνική αγορά, με την Κρήτη να βρίσκεται για άλλη μια φορά στο επίκεντρο των αυξήσεων. Ενώ στα μεγάλα αστικά κέντρα του νησιού (Ηράκλειο, Χανιά) η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων και του diesel κινείται σταθερά πάνω από τα 2.20 το λίτρο, για την αμόλυβδη και 2,18 το πετρέλαιο κίνησης η κατάσταση στην επαρχία είναι ακόμα πιο δραματική με το λίτρο να φτάνει τα 2,30 ή και 2,40 ευρώ το λίτρο.

Την ίδια ώρα σε δύσκολη κατάσταση βρίσκονται και οι ιδιοκτήτες ταξί καθώς η τιμή του diesel έχει ξεπεράσει τα 2,20 ευρώ. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και τον Μανόλη Αργυράκη ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ταξί Λευτέρης Πετράκης αναφέρθηκε στη δεινή θέση των επαγγελματιών σημειώνοντας όμως ότι δεν προβλέπονται αυξήσεις στα κόμιστρα προς το παρόν τουλάχιστον στην επαρχία σε αντίθεση με την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. Ζητά όμως από την κυβέρνηση να λάβει μέτρα για να βγούν οι ιδιοκτήτες από το αδιέξοδο που έχουν περιέλθει. Ανάλογα προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων που βλέπουν το κόστος των καυσίμων να συνεχίζει την ανιούσα προαναγγέλοντας νέες κινητοποιήσεις.

Το αυξημένο μεταφορικό κόστος για τον εφοδιασμό των απομακρυσμένων πρατηρίων, σε συνδυασμό με την κατακόρυφη άνοδο των διυλιστηριακών τιμών, επιβαρύνει δυσανάλογα τους κατοίκους της υπαίθρου, οι οποίοι εξαρτώνται απόλυτα από τα οχήματά τους για τις καθημερινές και αγροτικές τους δραστηριότητες.

Η άνοδος των τιμών προκαλεί ανησυχία για νέα ενεργειακή κρίση. Σε κυβερνητικό επίπεδο πραγματοποιούνται συνεχώς συσκέψεις αναφορικά με το τι μπορεί να γίνει, ποια έκτακτα μέτρα μπορούν να παρθούν τον Οκτώβριο για τα καύσιμα, αλλά και για το πετρέλαιο θέρμανσης για το οποίο η σεζόν ανοίγει στις 15 Οκτωβρίου και η τιμή του εάν το ντίζελ συνεχίσει σε αυτά τα τρέχοντα επίπεδα, θα ξεκινήσει στα 1,80-1,90 ευρώ/λίτρο.

Τα όποια μέτρα της κυβέρνησης θα παρθούν προς τις αρχές Οκτωβρίου. Η κυβέρνηση έχει δημοσιονομικό χώρο για μέτρα στήριξης, ωστόσο αυτό που μένει να φανεί είναι πόσος είναι αυτός ο δημοσιονομικός χώρος προκειμένου να παρθούν μέτρα εφόσον χρειαστεί και εφόσον δεν αλλάξει κάτι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα στην Ευρώπη αρχίζει και συζητείται σοβαρά το θέμα της νέας ενεργειακής κρίσης για το ενδεχόμενο λήψης μέτρων σε επίπεδο ΕΕ και μάλιστα αύριο, Παρασκευή (18/9) συνεδριάζει το Eurogroup στο Δουβλίνο, όπου οι υπουργοί Οικονομικών όλης της Ευρωζώνης θα συζητήσουν το θέμα της ενεργειακής κρίσης και κατά πόσο υπάρχουν περιθώρια σημαντικής αντίδρασης των κρατών της Ευρωζώνης.

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