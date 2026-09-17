Μάριος Σαλμάς στο Ράδιο Κρήτη: Έτοιμος για συστράτευση με Σαμαρά – "Καρφιά" σε Μητσοτάκη

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Σε μια περίοδο έντονης πολιτικής κινητικότητας στην ευρύτερη κεντροδεξιά παράταξη, ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Μάριος Σαλμάς εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στο Ράδιο Κρήτη.

Ο κ. Σαλμάς, ο οποίος διεγράφη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός για την ασκούμενη κυβερνητική πολιτική, στέλνοντας παράλληλα ένα ξεκάθαρο μήνυμα για το πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό το επόμενο διάστημα.

«Με διέγραψε γιατί δεν άντεχε την κριτική»

Αναφερόμενος στους λόγους της αποπομπής του, ο έμπειρος πολιτικός υποστήριξε ότι η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε ξεκάθαρα προσωποπαγή κίνητρα. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, η ηγεσία του κόμματος επέδειξε «ιδιοκτησιακή αντίληψη» για την παράταξη, προσθέτοντας πως ο Πρωθυπουργός τον διέγραψε επειδή δεν άντεχε την εσωκομματική κριτική και την ανάδειξη των προβλημάτων της καθημερινότητας των πολιτών.

«Οι ιδέες μου δεν χωράνε - όπως φαίνεται - στη σημερινή ΝΔ»

Ο κ. Σαλμάς τόνισε ότι οι αρχές και οι αξίες με τις οποίες υπηρέτησε την παράταξη δεν χωράνε στη σημερινή Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Σύμφωνα με τον ίδιο, το κόμμα έχει απομακρυνθεί από τις παραδοσιακές του ρίζες, αφήνοντας ακάλυπτη μια μεγάλη μερίδα της κοινωνικής βάσης.

Το καμπανάκι για την κάλπη

Το πιο ηχηρό μήνυμα της συνέντευξης αφορούσε το πολιτικό μέλλον της χώρας. Ο ανεξάρτητος βουλευτής εκτίμησε ότι οι επόμενες εκλογές θα κριθούν στον θυμό των πολιτών, ένας θυμός που —όπως εξήγησε— δεν είναι τυφλός, αλλά προέρχεται απεκλειστικά από τα αποτελέσματα και τα αδιέξοδα της κυβερνητικής πολιτικής στην οικονομία και την κοινωνία.

Συστράτευση με Σαμαρά

Σε μια κίνηση που επισπεύδει τις πολιτικές ανακατατάξεις, ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς ξεκαθάρισε τη στάση του, δηλώνοντας έτοιμος να συστρατευθεί στο πλευρό του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, όταν και εφόσον ανακοινώσει την ίδρυση κόμματος όπως χαρακτηριστικά είπε.

Η συμπόρευση του Μάριου Σαλμά με τον Αντώνη Σαμαρά δημιουργεί νέα δεδομένα στον πολιτικό χάρτη, προαναγγέλλοντας μια σκληρή ιδεολογική και εκλογική μάχη στα δεξιά του πολιτικού φάσματος.

Ακούστε τη συνέντευξη του Μάριου Σαλμά στο Ράδιο Κρήτη

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